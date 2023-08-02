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İzmit Belediyesi Borç Yapılandırması İçin Son Ödeme Tarihini Uzattı

Ekonomi Haberleri

İzmit Belediyesi, alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun çerçevesinde borçlarını yapılandıran mükelleflerin peşin veya taksit ödeme işlemleri için son ödeme tarihinin 4 Ağustos Cuma gününe kadar uzatıldığını duyurdu.

İzmit Belediyesi, alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun çerçevesinde borçlarını yapılandıran mükelleflerin peşin veya taksit ödeme işlemleri için son ödeme tarihinin 4 Ağustos Cuma gününe kadar uzatıldığını duyurdu.

İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun çerçevesinde borçlarını yapılandıran mükelleflerin peşin veya taksit ödeme işlemlerinin son ödeme tarihinin 4 Ağustos Cuma gününe kadar uzatıldığını duyurdu.

Vatandaşlar Cuma günü saat 17.30'a kadar İzmit Belediyesi Belsa A Blok 3. Kat Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kaymakamlık, Kuruçeşme – Mevlana – Alikahya şubelerine veya www.izmit.bel.tr internet adresi hızlı ödeme ekranlarından ödeme yapabilecek.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

İzmit Belediyesi Ekonomi Haberler

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