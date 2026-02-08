Çiftçi Ürettiğinin Karşılığını Alamıyor… İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Erdallı: "Pamuk Sektörü Çöktü, Narenciye 1 Liraya Düştü"

Haber : Fatih ÖZKILINÇ - Kamera: Kerim UĞUR

(İZMİR) – İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı İbrahim Erdallı, son yıllarda tarım sektörünün ağır bir krizden geçtiğini, çiftçinin ürettiği hiçbir üründen gelir elde edemediğini, pamuktan narenciyeye, sebzeden hayvancılığa kadar birçok alanda üreticinin zarar ettiğini söyledi.

İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı İbrahim Erdallı, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, çiftçilerin sorunlarını anlattı.

Son yıllarda özellikle 2025'ten beri çiftçinin hiçbir üretiminin karşılığını alamadığını söyleyen Erdallı, "Pamuk sektörü çöktü. Meyvacılık öbür tarafta; narenciyenin bir liraya kadar düştüğü bir dönemdeyiz. Çiftçi yaz aylarından beri yazın bu domates biberle başladı sebzeyle halen daha çiftçinin hiçbir ürettiği para etmedi ve öyle bir zor durumda. Son zamanlarda Ziraat Bankası ve Tarım Kredilerin çiftçilerden 'borcu yoktur' yazısı istemeleri çiftçiyi daha da yıktı. Zaten çiftçi borçlu. Çiftçinin durumu olsa devlete borcu da olmaz. Ama bir bankadan kredi ödeyip çiftçiliğini devam ettireceği dönemde son dönemlerde çiftçilerden 'SGK borcu yoktur' yazısı isteniyor. Yetkililerden bununla ilgili bir çözüm istiyoruz" dedi.

Çiftçinin ürettiğinin karşılığını alamadığını belirten Erdallı, "Geriye dönüp baktığımızda belki son yılların en ağır, en zor şartlarında çiftçiler. Hem üretmeye devam ediyor, ürettiği hiçbir ürün para etmiyor. Bugün bakıyoruz kışlık sebze para etmiyor, meyve para etmiyor. Hububatın durumu ortada. Hayvancı da para kazanamıyor. Çiftçinin ürettiğinin karşılığını alamadığı bir noktadayız" diye konuştu.

"Çiftçiliği bırakan çok"

İbrahim Erdallı, çiftçiliği bırakanların ve arazisini satanların olduğunu, gençlerin ise tarımdan uzaklaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çiftçiliği bırakan çok. Gençlerimiz tarıma yönelmiyor. Yaş ortalaması '58' diyorlar ama biz buna da inanmıyoruz. Artık yaş ortalaması 60'a çıktı. Böyle giderse kendi kendine yeten bir ülke değil, ithal etmediği bir ürün kalmayacak. Bugün duyuyoruz Mısır'dan ülkemize narenciye ithal ediliyor. Narenciyenin para yapmadığı bir dönemde, duyuyoruz cennet hurması gibi bir sürü yani meyve, sebze yurt dışından ithal olmaya başladı. Çiftçinin üretimi durma noktasında. Çiftçiliği bırakıp arazisini satan çiftçilerimizi duyuyoruz. Bir sürü ekilmeyen arazi bilgileri geliyor. İcara vermeye çalışıyorlar, onu da kiralayan da ne ekecek? Bugün 30 liraya maalettiğimiz pamuk maalesef 25 lira. Bakıyoruz salça fabrikaları 5, 5 buçuk liraya sözleşme yapmaya çalışıyor. Maliyeti değil."