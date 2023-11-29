İzmir Selçuk'ta Üzüm Üreticilerine 500 Ton Kompost Gübre Dağıtıldı

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Gökçealan'da, geçtiğimiz sezon zarara uğrayan üzüm üreticilerine destek olmak amacıyla verimin artması hedefiyle 500 ton kompost gübre dağıtıldı.

Selçuk Belediyesi Park ve Bahçe Birimi, gerçekleştirilen budama çalışmalarından 500 ton kompost gübre elde etti. Üretilen bu gübreler, geçtiğimiz sezon hayal kırıklığına uğrayarak zarar eden üzüm üreticilerine verimin daha da artması hedefiyle teslim edildi. Toplamda 500 ton kompost gübre 64 üreticiyle buluşurken, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, eylül ayında çiftçilere verdiği gübre sözünü de tutmuş oldu.

"İklim krizi ve yağmur sebebiyle üzüm konusunda üreticilerimiz ciddi zarar etti"

Gökçealanlı üreticilerle bir araya gelen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Gökçealan'da daha önce ürettiğimiz kompost gübreyi çiftçilerimizle buluşturacağımızı söylemiştik. Gökçealan'ın Osmancık üzümü coğrafi işaretini de aldı. Ne yazık ki geçtiğimiz sezon iklim krizi ve yüksek tonajlı yağmur sebebiyle üzüm konusunda üreticilerimiz ciddi zarar etti. Bu yüzden çiftçimize destek olalım dedik. Muhtarımızla birlikte bu sene ürettiğimiz bütün kompost gübreyi çiftçilerle buluşturmaya karar verdik. Toplam 500 ton kompost gübreyi 64 üreticimizle buluşturduk. Bu şekilde en azından verimliliklerinin artacağını ve bereketli bir sezon geçireceklerini düşünüyoruz" dedi. Gökçealan Köyü Muhtarı Nazmi Tabak da, Gökçealanlı çiftçiler adına Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür etti.

Efes Tarlası Yaşam Köyü Koordinatörü Mustafa Kemal Özdalyan ise "Geçtiğimiz sezon Gökçealanlı üzüm üreticilerimiz maddi zarara uğradı. Bu anlamda Selçuk Belediyesi olarak Park ve Bahçeler Birimimizin yeşil atıklarından elde ettiğimiz kompost gübrelerimizi üreticilerimize destek olmak için ücretsiz olarak dağıttık" dedi.

İklim krizinden dolayı üretimde sorun yaşadıklarını belirten Gökçealanlı çiftçi İbrahim Bircan, "Sağolsun belediye başkanımız bu gübreyi hediye olarak bize verdi. Daha önce kullandık, güzel bir performans sağladı. Bunun için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Gübrenin üreticiler için önemli olduğuna değinen Gökçealanlı bir diğer çiftçi Mehmet Özgür de, "Ben bu gübreyi ilk defa kullanacağım; ama köyde kullananlar çok. Kullananlar bundan memnun kaldıklarını söylediler. Toprağın organik madde ihtiyacının bu gübre sayesinde karşılanacağına inanıyoruz" diye konuştu. - İZMİR