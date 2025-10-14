İzmir İş İnsanları Ekonomik Beklentileri Görüştü

İzmir iş insanları, ekonomiye ilişkin talep ve beklentilerini İzmir Ticaret Odası çatısı altında görüştü. 80 farklı sektörde faaliyet gösteren İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi üyelerinin ana gündemi "finansmana erişim" konusunda yaşanan zorluklar oldu.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, hem 2026 yılı bütçe planlaması yapılırken öncelik verilmesi gereken konuları hem de "İzmir'in 5 yıldızı" olarak tabir edilen, "Kemalpaşa Lojistik Merkezi", "Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi", "Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim Organize Sanayi Bölgesi", "Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi" ve "Torbalı Karma ve Mobilya Organize Sanayi Bölgesi" projelerine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Özgener'den detaylı sunum

105 bine yakın üyesiyle İzmir'in ekonomine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüren İzmir Ticaret Odası'nın Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz başkanlığında, 80 farklı sektörde hizmet veren iş insanlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Konuşmasında İzmir Ticaret Odası öncülüğünde yürütülen projelerin geldiği aşamaları aktaran İzmir Ticaret Odası Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, üyelere Türkiye'de ve Dünyada yaşanan ekonomik gelişmeleri de içeren 1 saatlik bir sunum yaptı.

Ortak akıl vurgusu

Toplantı gündeminin, meslek komitesi üyelerinden gelen talepler doğrultusunda şekillendiğini ifade eden Özgener, "Hep birlikte göreve başladığımız günden bu yana temsil ettiğiniz sektörlerdeki tecrübenizle, önerileriniz ve aktif katılımınızla, Odamızın çalışmalarına yön veriyorsunuz. Sektörlerimizin gelişimine katkı sağlamak amacıyla gündeme getirdiğiniz tüm talep ve önerileri, sizlerden aldığımız güçle ve ortak akılla hayata geçirmek için hep birlikte çalışıyoruz. Küresel ve ulusal gelişmeleri yakından takip ederek, kentimizin ticari ve ekonomik hayatına yön verme sorumluluğunu birlikte omuzlamaya devam ediyoruz. 140 yıllık tarihi çınarımız olan Odamızı, sizlerin değerli katkı ve katılımlarıyla birlik ve beraberlik içinde yönetiyoruz, yönetmeye de devam edeceğiz" dedi.