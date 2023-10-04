İzmir'in Beydağ ilçesine özgü 'simit dürüm' coğrafi işaretle koruma altına alındı

Beydağ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Beydağ ilçesine özgü bir tür kahvaltılık çörek olan 'simit dürüm'ün coğrafi işaretle tescillendiği belirtildi. Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, ürünün markalaşması ve tanınması için çalışmaların yoğunlaştırılacağını ifade etti.

İzmir'in Beydağ ilçesine özgü bir tür kahvaltılık çörek olan "simit dürüm", coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alındı.

Beydağ Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçeye has ürünlerin marka değeri ve tanınırlığının artırılması amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Özellikle kahvaltıda tüketilen "Beydağ Simit Dürüm"ün, belediyenin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, coğrafi işaret çalışmalarının uzun soluklu bir çabanın ürünü olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ürünlerimizi tescil ettirdikten sonra üretimin yaygınlaştırılması ve ekonomimize en verimli biçimde entegre edilmesi hususu önem kazanıyor. Biz de konunun bütün taraflarıyla bir araya gelerek çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştıracağız. Amacımız ilçemizin biraz daha tanınması, ürünlerini herkesin bilmesidir. Coğrafi işaret ile ürünümüz markalaşacak ve rakiplerinden ayrılacak."