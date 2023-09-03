İzmir Hızlı Tren Hattı yılda 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacak (2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara- İzmir Hızlı Tren Hattı projesi kapsamında Eşme- Salihli bölgesi arasında kalan Alaşehir ilçesindeki Türkmen Mahallesi'ndeki tünel çıkışında incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrasında basın açıklaması yapan Bakan Uraloğlu, Banaz-Eşme arası 85,6 km güzergahtaki 712 metrelik V-12 Viyadüğümüzü ve bölgedeki dolgu çalışmalarını, zemin iyileştirmelerini inceledik. Banaz- Eşme arası altyapı işlerinin fiziki ilerlemesi yaklaşık yüzde 65'tir. Şu anda da hattımızın Eşme- Salihli arasındaki kesimdeyiz. Bu bölge 22 bin 730 metre uzunluğundaki 25 tüneliyle hat üzerindeki en zorlu kesimlerden biri. Şu an buradaki 25 tünelden 7'sini tamamladık. Tamamladığımız tünellerden biri olan T1 tüneli 3 bin 47 metre uzunluğu ile Eşme- Salihli arasındaki en uzun ve Türkiye'de TBM ile açılan en büyük çaplı tünelimizdir. Tünelin kazı çapı 13,77 metre, tünel kaplama betonunun iç çapı da 12,50 metredir. Ayrıca Türkiye'de demiryolu ve güvenlik tünelinin tek kesitte iki katlı olarak inşa edilen ilk tüneldir. Tünelimizin üst katında hızlı tren giderken, alt katta ambulans ulaşımı da sağlanabilecektir. Bu tünelimizin kazı ve segment montaj imalatını, 206 gün gibi kısa bir sürede tamamlayıp, dünyada kırılması zor bir rekora imza attık. 8 tünelde çalışmalara devam ediyoruz. 4 tünelin portal yapısında çalışıyoruz. Kalan 6 tünelin çalışmalarına da yakında başlamayı planlıyoruz dedi.

'ANKARA- İZMİR ARASI 14 SAAT OLAN SEYAHAT SÜRESİ İSE 3 SAAT 30 DAKİKAYA DÜŞECEK'

Eşme- Salihli arasındaki kesimde 4 bin 627 metre uzunluğunda 21 adet viyadük inşa edeceklerini de belirten Bakan Uraloğlu, Bu kesimimizdeki altyapı işlerinin fiziki ilerlemesi yüzde 61,70 olup, imalatları 2026 yılı başında tamamlanmayı hedefliyoruz. Hattımızın devamında Salihli, Turgutlu, Manisa ve İzmir Menemen var. Salihli- Manisa arası 62 kilometrelik güzergahtaki altyapı işlerinin fiziki ilerlemesi yaklaşık yüzde 60. Bu kesimdeki imalatları da 2024 sonunda tamamlamayı planlıyoruz. Tüm çalışmaları ise 2028 yılı içerisinde tamamlamayı öngörüyoruz. Hattımız tamamlandığında mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek. Ankara- İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecek diye konuştu.

'1,1 MİLYAR TL TASARRUF SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti

Aynı şekilde demiryoluyla yapılan; Ankara- Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara- Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecektir. 9 istasyon ile Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan 7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacaktır. İlk etapta günlük karşılıklı 8 tren seferine göre yıllık zaman, enerji ve bakım maliyetleri gibi kalemlerden yaklaşık 1,1 milyar TL tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Ankara- İzmir Hızlı Tren Hattı'nın açılışını gerçekleştirdiğimizde, ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gurunu yaşayacağız. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Ülkemizde son 21 yılda gerçekleştirilen bütün yatırımları akla gelebilecek her alanda olduğu gibi ulaştırma alanında da küresel eğilimleri dikkate alarak yapıyoruz. Ulaşım alanında uluslararası entegrasyonu, ekonomik kalkınmanın dinamosu olarak görüyor ve artan demiryolu yatırımlarını da bu dinamonun en önemli güç kaynaklarından biri olarak değerlendiriyoruz. Ankara- İzmir Hızlı Tren Hattı'nın güzergahı üzerindeki tüm bölgenin kalkınması adına adeta bir lokomotif olacağına inanıyor, bölgeye ticaret ve turizm açısından büyük hareketlilik kazandıracağını öngörüyoruz.

Bakan Uraloğlu, açıklamasın ardından ilçeden ayrıldı.