İzmir haberleri | İzmir'de Ahilik Haftası kutlamaları törenle başladı

İzmir ekonomi haberi: İzmir'de "Ahilik Haftası" dolayısıyla İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) tarafından tören düzenlendi.

İzmir'de "Ahilik Haftası" dolayısıyla İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) tarafından tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile oda başkanları ve esnaflar katıldı.

Törende, İstiklal Marşı okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu törende yaptığı konuşmada, ahiliğin, kökleri 11'nci yüzyıla dayanan, devlet ve millet olmanın temellerini oluşturan bir felsefe ve yaşam biçim olduğunu söyledi.

Mutlu, ahiliğin yaşatılması gereken bir gelenek olduğunu, asırlar önce konulan temel kuralların bugün hala önemini koruduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugünün ahi temsilcileri esnaf ve sanatkarlar olarak bu gelenekleri herkese anlatmak için bu haftaları özenle düzenliyoruz. Çünkü esnaf ve sanatkarlar, toplumun temel direği, ekonominin can damarı, bölgelerine hayat veren, istihdamın kaynağı, işsizliğin panzehiridir. Ahilik kurallarını uygularsak dünya güzelleşir, herkes mutlu olur. Biz esnaf ve sanatkarlar olarak, ürettiğimiz mal ve hizmetleri günün şartlarına göre kendimizi yenileyerek dijitalleşmeyle, ilimle, bilimle ve teknoloji ile harmanlayarak güzel ahlakla yoğurup insanların hizmetine sunacağız."