İzmir Enternasyonal Fuarı Teknoloji Temasıyla Açılıyor

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), teknoloji temasıyla 30 Ağustos'ta açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın İsmet İnönü Sanat Merkezi önünde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, İEF'nin İzmir'in marka bir şehir olmasına en fazla katkıyı sağlayan etkinlik olduğunu söyledi.

Bu yıl 93. kez düzenlenecek fuarı büyük bir merakla ve heyecanla beklediklerini belirten Tugay, "Resmi açılış törenini 31 Ağustos'ta, kapanışı ise İzmir'in kurtuluşunun 102. yılı olan 9 Eylül'de yapacağız. Fuarımızı bize ata mirası, vasiyeti olarak görüyoruz. İzmir'in kent kimliğine, Türkiye'nin ekonomisine büyük katkıları olan en önemli etkinliklerden birisi olarak görüyoruz." dedi.

Tugay, İzmir Fuarı'nı eskisi kadar canlı, insanların merakla beklediği günlerine döndürmek istediğini, bu yıl fuarın temasının teknoloji olacağını ifade etti.

Çok sayıda etkinlik, konser ve organizasyonun gerçekleştirileceği 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'na 90 ülkeden 3 bin katılımcı ve 1 milyona yakın ziyaretçi bekleniyor.

Etkinliklerin saat 16.00 ile 23.00 arasında düzenleneceği fuara tam girişi ücreti 20 lira, öğrenci giriş ücreti 7,5 lira olarak belirlendi.

Fuar, 9 Eylül'de sona erecek.