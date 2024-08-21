Üye Girişi
Haberler

İzmir Enternasyonal Fuarı Teknoloji Temasıyla Açılıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 30 Ağustos'ta teknoloji temasıyla açılacak. Fuar, İzmir'in marka bir şehir olmasına en fazla katkıyı sağlayan etkinlik olarak ön plana çıkıyor. 90 ülkeden 3 bin katılımcı ve 1 milyona yakın ziyaretçinin beklendiği fuar, 9 Eylül'de sona erecek.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), teknoloji temasıyla 30 Ağustos'ta açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın İsmet İnönü Sanat Merkezi önünde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, İEF'nin İzmir'in marka bir şehir olmasına en fazla katkıyı sağlayan etkinlik olduğunu söyledi.

Bu yıl 93. kez düzenlenecek fuarı büyük bir merakla ve heyecanla beklediklerini belirten Tugay, "Resmi açılış törenini 31 Ağustos'ta, kapanışı ise İzmir'in kurtuluşunun 102. yılı olan 9 Eylül'de yapacağız. Fuarımızı bize ata mirası, vasiyeti olarak görüyoruz. İzmir'in kent kimliğine, Türkiye'nin ekonomisine büyük katkıları olan en önemli etkinliklerden birisi olarak görüyoruz." dedi.

Tugay, İzmir Fuarı'nı eskisi kadar canlı, insanların merakla beklediği günlerine döndürmek istediğini, bu yıl fuarın temasının teknoloji olacağını ifade etti.

Çok sayıda etkinlik, konser ve organizasyonun gerçekleştirileceği 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'na 90 ülkeden 3 bin katılımcı ve 1 milyona yakın ziyaretçi bekleniyor.

Etkinliklerin saat 16.00 ile 23.00 arasında düzenleneceği fuara tam girişi ücreti 20 lira, öğrenci giriş ücreti 7,5 lira olarak belirlendi.

Fuar, 9 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ekonomi 9 Eylül izmir İef Eğitim Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
22 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Muslera neden yok, sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek (Young Boys - Galatasaray) Galatasaray Play Off elenirse ne olur? Şampiyonlar Ligi Play Off tek maç mı, rövanş var mı (YOUNG BOYS - GALATASARAY)? Galatasaray elendi mi? Young Boys Galatasaray turu kim geçti? TABİİ 2 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor şifresiz izleme linki! TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor 1 şifresiz izleme linki! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları, puan durumu 21 Ağustos Çarşamba 2024! Galatasaray maçı hangi kanalda 21 Ağustos Çarşamba? Young Boys Galatasaray nerede izlenir? Okan Buruk neden yok, cezalı mı, neden ceza aldı? Okan Buruk yedek kulübesinde neden yok? Young Boys hangi ülkenin, nerenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? YB hangi takım? YB açılımı ne? İngilizce Young Boys ne demek? Young Boys Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Young Boys maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Young Boys Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Şampiyonlar Ligi CANLI TAKİP GS Young Boys maçı kaç kaç, canlı maç skoru! #9917 #127942 İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Ağustos Haziran Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Şampiyonlar Ligi ayak bastı parası 2024 ne kadar oldu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir?
title