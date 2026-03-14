DSİ'den İzmir'e 23 yılda 80,2 milyar liralık yatırım

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 23 yılda İzmir'e yapılan 80,2 milyar liralık yatırımla 223 su tesisinin hizmete sunulduğunu açıkladı. İklim değişikliğinin suyun önemini arttırdığı vurgulandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 23 yılda İzmir genelinde 80,2 milyar liralık yatırım yaparak 223 su tesisini vatandaşların hizmetine sunduklarını bildirdi.

Balta, yazılı açıklamasında, son yıllarda etkileri güçlü şekilde hissedilen küresel ısınma, iklim değişikliğinin suyun ve su yapılarının önemini her geçen gün daha da arttırdığını belirtti.

İklim değişikliğine bağlı yağışlardaki belirsizlikler ve aşırılıkların suya bağlı afetlerin sayısını ve şiddetini yükselttiğini ifade eden Balta, ekonomik ve sosyal yaşama kazandırdıkları su yapılarının kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

???????Suyu depolanması ve asgari kayıpla son kullanıcısına iletilmesinin önemli olduğunu aktaran Balta, "Son 23 yılda İzmir'e 80,2 milyar liralık yatırım yaptık. 223 su tesisini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu tesisler sayesinde bölge ve ülke ekonomisine yılda ortalama 7,98 milyar lira ilave katkı sağlıyoruz. Hem ülkemiz hem çiftçimiz kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Balta, İzmir'in 1,1 milyar metreküp su depolama hacmine ulaştığını ve bu anlamda 110 taşkın koruma tesisi inşa ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
