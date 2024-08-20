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İzmir'deki yangında moto kuryeler afetzedelere destek oldu

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İzmir Karşıyaka Yamanlar'da etkili olan yangında moto kuryeler, afetzedelere yardım etmek için bir araya geldi. Yangında zarar gören ev ve işyerlerine içecek yardımı yaptılar.

İzmir'de meydana gelen ve Karşıyaka Yamanlar'da etkili olan yangında moto kuryeler afetzedelere destek oldu.

İzmir Karşıyaka Yamanlar'da etkili olan yangında moto kuryeler afetzedelere destek oldu. Dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan; 16 ev ve 40'ı aşkın işyerinin zarar gördüğü yangında, kuryeler yardım çağrısına birlik olup destek verdi. İzmir'de görev yapan Vigo kuryeleri bölgedeki diğer firmalarda çalışan kuryelerle birlik olup yangın bölgesinde görev yapan itfaiyecilere ve afetzedelere içecek yardımında bulundu.

Yangının sürdüğü iki gece, sabaha kadar yangın bölgesine sevkiyat yapan kuryelerin yöneticisi ve Vigo Ege Bölge Müdürü Aytek Çetir, afet bölgesinde yaşadıklarını anlattı. Çetir, "Perşembe günü rüzgarın da etkisi ile şiddetlenen ve bir anda tüm Karşıyaka dağlarını kapsayan yangında, kuryelerimiz hem perşembe hem de cuma günü ellerinden geldiğince evleri veya iş yerleri zarar gören vatandaşlarımızın yardımına koştu. Ayrıca Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ve gece gündüz demeden alevlerle savaşan kahraman itfaiye erlerine de anlık su ve ayran desteğinde bulunduk. Farklı firmalardan kuryeler de bizimle birlikte hareket etti ve harika bir dayanışma örneği sergiledik. Bölgedeki tüm kuryelerle gurur duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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