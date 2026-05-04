İzmir'de zeytin sektörü için uluslararası çalıştay düzenlenecek

İzmir'de, Ticaret Bakanlığı ile Uluslararası Zeytin Konseyi işbirliğinde düzenlenecek "Zeytinlikten Pazara: Avrasya Ülkelerinde Zeytin Sektörü İçin Geleceğe Yönelik Stratejiler" başlıklı uluslararası çalıştay yarın başlayacak.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilecek çalıştayda, Avrasya ve Akdeniz havzasındaki zeytin üreticisi ülkelerden temsilciler bir araya gelecek.

Etkinlikte, zeytin ve zeytinyağı sektörünün mevcut durumu, küresel pazarlardaki gelişmeler ve geleceğe yönelik stratejiler ele alınacak.

Çalıştaya Arnavutluk, Gürcistan, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Karadağ, Lübnan, Malta, Mısır, Tunus, Türkiye, Ürdün ve Yunanistan'dan 28 uzmanın katılması bekleniyor.

İki gün sürecek oturumlarda iklim değişikliğinin sektöre etkileri, katma değerli üretim, kalite standartlarının artırılması ve uluslararası ticaret ağlarının geliştirilmesi gibi başlıklar görüşülecek.

Etkinlik, 7 Mayıs'ta düzenlenecek teknik ziyaretlerle sona erecek.