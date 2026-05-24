İzmir'de midye başta olmak üzere 7 ton su ürününe el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, İzmir'de düzenledikleri denetimlerde yasa dışı yollarla elde edilmiş 7 ton su ürünü ve 350 pintere el koydu. Canlı midyeler doğaya bırakılırken, ilgililere 620 bin lira ceza kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla elde edilen midye başta olmak üzere 7 ton su ürününe ve 350 pintere (avcılıkta kullanılan sepet) el koydu.

Genel Müdürlüğün NSosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Ülke çapında denetim programları yürütüldüğüne işaret edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekiplerimizce il genelinde birçok noktada gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde, yasa dışı yollarla elde edilmiş başta midye olmak üzere 7 ton su ürününe ve 350 pintere el konuldu. Canlı olarak ele geçirilen midyeler doğal yaşam alanlarına bırakıldı. İlgililer hakkında 620 bin lira idari para cezası uygulandı. Su ürünleri kaynaklarımızın korunması için denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
