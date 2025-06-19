İzmir'de Trafa Kayıtlı Taşıt Sayısı Yüzde 7,9 Artış Gösterdi

İzmir'de Trafa Kayıtlı Taşıt Sayısı Yüzde 7,9 Artış Gösterdi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 2025 Mayıs ayı itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 7,9 artarak 2 milyon 8 bin 940 oldu. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise 12 bin 492 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 Mayıs ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 2 milyon 8 bin 940 oldu.

İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,5 artarak 12 bin 492 oldu. İzmir, Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısında İstanbul ve Ankara'dan sonra 3.il oldu. 2025 Mayıs ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 2 milyon 8 bin 940 oldu. İzmir'de Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,21'ini motosiklet, yüzde 40,05'ini otomobil, yüzde 8,69'unu kamyonet, yüzde 2,56'sını kamyon, yüzde 1,71'ini traktör, yüzde 0,56'sını minibüs, yüzde 0,18'ini otobüs ve yüzde 0,03'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İzmir'de Mayıs ayında 58 bin 569 adet taşıtın devri yapıldı

Mayıs ayında devri yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 58 bin 569 oldu. Mayıs ayında devri yapılan 58 bin 569 adet taşıtın yüzde 66,5'ini otomobil, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 13,1'ini motosiklet, yüzde 2,0'ını traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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