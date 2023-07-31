İzmir'de Toplu Ulaşım Ücretlerine Yüzde 48 Zam Yapıldı

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım ücretlerine yüzde 48 oranında zam kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçlarına ilk biniş ücreti 13 TL'ye çıktı. Artan akaryakıt fiyatları nedeniyle yapılan zam, UKOME tarafından kabul edildi. İlk biniş ücreti 8,78 liradan 13 liraya, ilk aktarma ücreti 3,5 liradan 6,5 liraya ve ikinci aktarma ücreti 2 liradan 3,26 liraya yükseltildi. Öğrenci bileti 3 liradan 5,14 liraya çıktı.

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım ücretlerine yüzde 48 oranında zam yaptı. İzmir'de belediyeye ait toplu taşıma araçlarına ilk biniş ücreti 13 TL'ye yükseldi.

KERİM UĞUR

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım ücretlerine yüzde 48 oranında zam yaptı. İzmir'de belediyeye ait toplu taşıma araçlarına ilk biniş ücreti 13 TL'ye yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin artan akaryakıt fiyatları nedeniyle toplu ulaşım ücretlerine zam yapılaması talebi, İzmir UKOME'DE kabul edildi. UKOME'de alınan kararla 8,78 lira olan ilk biniş ücreti 13 liraya yükseldi. 3,5 lira olan ilk aktarma ücreti 6,5 lira, 2 lira olan ikinci aktarma ücreti ise 3,26 lira oldu.

Toplu ulaşımda 3 lira olan öğrenci bileti 5,14 liraya yükseldi. 60 yaş ilk biniş 11,50 lira, birinci aktarma 5,76, ikinci aktarma 2,88 lira olarak belirlendi.