İzmir'de 'Teknoloji ve İnovasyon' Temalı Etkinlik

Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı iş birliğiyle düzenlenecek 'İzmir Meets-Teknoloji ve İnovasyon' etkinliği için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Etkinlik, 19 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak.

İzQ Girişimcilik Merkezi'ndeki toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmirMeets"in kentin potansiyelini, üretkenliğini ve yenilikçi gücünü görünür kılan bir platform haline geldiğini söyledi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise projenin İzmir'in geleceğe dönük kararlılığını gösterdiğini aktardı.

Kentin tarih boyunca Anadolu'nun vizyon merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Özgener, "İzmirMeets bir etkinliğin ötesinde, dünyayı dinleme ve İzmir'in kendini dünyaya anlatma biçimi olacak. Kentimizin aldığımız ilhamı dünyaya yayacak, dünyanın ve ülkemizin önde gelen beyinlerini de İzmir ile buluşturacak." diye konuştu.

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt da yaklaşık 3 aydır üstüne çalıştıkları projenin amacının kente fayda sağlamak ve üretkenliği artırmak olduğunu dile getirdi.

Geleceğin teknolojilerine yön veren liderler, girişimciler ve uzmanların katılacağı "İzmir Meets-Teknoloji ve İnovasyon" etkinliği, 19 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Ekonomi
