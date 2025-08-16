İzmir'de Şehir İçi Ulaşım Ücretlerine Zam Yapıldı

İZMİR'de 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere şehir içi toplu ulaşıma zam yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) 90 dakika aktarma ile Halk Taşıt uygulaması ise kaldırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) 90 dakika aktarma ile Halk Taşıt uygulamalarının kaldırılmasına yönelik madde kabul edildi. Ayrıca 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere şehir içi toplu ulaşıma zam kararı alındı. Bu kapsamda, tam biniş ücreti 25 TL'den 30 TL'ye, öğrenci ücreti 10 TL'den 15 TL'ye çıkarıldı. Öğretmen binişi 17,72 TL'den 20 TL'ye, 60 yaş üstü biniş ücreti 20 TL'den 25 TL'ye yükseltildi. Aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 TL'den 6,34 TL'ye çıktı. 90 dakika uygulaması ise değişmedi. Buna göre; ilk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan aktarmalar ücretsiz olacak.

İZMİRİM KART GEÇERLİ

Yeni düzenlemeye göre; İzmirim Kart, İZBAN yeni bir sistem kurana kadar geçerli olacağı bildirildi. Yolcular yalnızca belirtilen ayrıcalıklardan faydalanamayacağı belirtildi. Diğer ulaşım araçlarında ise mevcut sistem devam edeceği kaydedildi. Öte yandan, Halk Taşıt uygulaması da İZBAN dışındaki ulaşım sistemlerinde devam ediyor. Karara göre; her gün 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında, biniş ücretinin yüzde 50 indirimli olarak uygulanması sürecek. Bu saatlerde yeni tarife üzerinden tam biniş 15 TL, öğrenci 7,5 TL, öğretmen 10 TL, 60 yaş üstü 12,5 TL olacak.