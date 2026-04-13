İzmir'in sağlık turizmine ilişkin yol haritası belirlendi

İZTO tarafından düzenlenen Sağlık Turizmi Ege Bölge Toplantısı'nda, İzmir'deki sağlık turizminin geliştirilmesi için 26 maddelik bir manifesto hazırlandı. Toplantıya katılan uzmanlar, sağlık turizmi alanındaki hedefleri ve gerekli adımları tartıştı.

İzmir Ticareti Odası (İZTO) tarafından düzenlenen Sağlık Turizmi Ege Bölge Toplantısı'nda kentte sağlık turizminin istenilen noktaya gelmesi için yapılması gerekenler belirlendi.

İZTO'dan yapılan açıklamada, sağlık turizmi alanında uzman isimlerin katıldığı panellerde 5 konu başlığı tartışıldı, 26 maddelik manifesto hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğiyle sağlık turizmi alanında çok verimli bir toplantıya imza atmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Toplantıların ardından ortaya somut sonuçlar koymanın önemli olduğunu kaydeden Özgener, "Bu konuda fikir yürüten tüm uzmanların katkılarıyla hazırlanan bu manifesto, tüm kurumların dikkatini vermesi halinde kentimizin hızlı bir şekilde dünya ligine çıkacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Oğuz Özkardeş de hedeflerinin kılavuz niteliğindeki manifestoyu güncel bilgiler ve gelişmeler doğrultusunda güncelleyerek, İzmir'in sağlık turizmi alanında güçlü bir destinasyon olarak konumlanmasına katkı sunmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
