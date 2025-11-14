Haberler

İzmir'de Kimyasallar Yönetimi Konferansı Düzenlendi

Güncelleme:
İzmir'de EBSO ve Bakanlık tarafından düzenlenen toplantıda, kimya sektöründe maddelerin güvenli ve sürdürülebilir kullanımı ele alındı. EBSO Üyesi Cuneyd Temel, toplantının önemine dikkat çekerek, kimyasalların yönetiminin sanayi ve toplum sağlığı açısından kritik olduğunu vurguladı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Kimyasallar Yönetimi Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" İzQ inovasyon Merkezi'nde yapıldı.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Cuneyd Temel, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, İzmir sanayisinin küresel rekabet gücünü artırmak, çevresel sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve insan sağlığını korumak açısından kimyasalların güvenli yönetiminin kritik bir konu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kimyasallar yönetiminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kararlıkla yürütüldüğünü aktaran Temel, "Kimyasalların üretimden imhasına kadar tüm yaşam döngüsünde gerekli tedbirlerin alınması, sadece bir mevzuat zorunluluğu değil. Bu aynı zamanda sanayicinin sorumluluğu, toplum sağlığının güvencesi ve uluslararası ticarette uyumun anahtarıdır." dedi.

Toplantıda yetkililer tarafından katılımcılara Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'in (KKDİK) uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar anlatıldı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
