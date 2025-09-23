İzmir'de Genç Girişimcilere Yeni Fırsat: Greater Good Challenge 2025

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İzmir Kadın Girişimciler Kurulu ile BEBA İnovasyon ve Girişimcilik Vakfının iş birliğiyle hayata geçirdiği "Greater Good Challenge 2025 İzmir" adlı girişimcilik projesinin tanıtımı yapıldı.

İzmir Ticaret Borsası'nın koordinatörlüğünde yürütülen projenin tanıtımı için Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'nda programı düzenledi.

"Greater Good Challenge", genç girişimcilerin toplumsal ve küresel meselelere yenilikçi, sürdürülebilir ve uygulanabilir çözümler geliştirmelerine imkan tanıyan iş planı yarışması olarak ön plana çıkıyor.

Beş yıldır farklı ülkelerde başarıyla uygulanan proje İzmir'de ise ilk kez düzenleniyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, burada yaptığı konuşmada, İzmir'in ticaret, tarım, turizm ve sanayisiyle ön plana çıktığını belirterek, yenilik yüksek, katma değerli ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeleri her zaman desteklediklerini söyledi.

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Deniz Celep ise İzmir'in sahip olduğu 9 üniversite ve 250 bini aşkın öğrencisiyle Türkiye'nin gençlik ve eğitim merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

İzmir'in dinamizmini gençlerinden aldığını anlatan Celep, "Gençlerimiz, fikirlerini gerçeğe dönüştürmek, topluma ve dünyaya yön verecek çözümler üretmek için eşsiz bir fırsat elde ediyor. Kadın girişimciler olarak, gençlerimizin hayallerine destek olmak, onlarla birlikte yürümek bizlere ayrıca ilham veriyor ve motivasyonumuzu artırıyor." dedi.