İzmir'de Ekmek Fiyatlarına Zam Yapıldı
İzmir Ticaret Odası, temmuz ayı meclis toplantısında 200 gram ekmeğin fiyatını 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseltti. Yeni fiyat 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.
İZMİR Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısında İzmir'de ekmeğe zam kararı alındı. Kararla 200 gram ekmeğin azami fiyat tarifesi 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseldi. Yeni fiyatın 1 Ağustos'tan itibariyle geçerli olacağı belirtildi.
İzmir Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda İzmir'de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapılırken, 200 gram ekmeğin azami fiyat tarifesinin 12,5 TL'den 15 TL'ye çıkması önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Ekmekte yeni fiyatın 1 Ağustos'tan itibariyle geçerli olacağı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi