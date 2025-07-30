İzmir'de Ekmek Fiyatlarına Zam Yapıldı

İzmir'de Ekmek Fiyatlarına Zam Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Ticaret Odası, temmuz ayı meclis toplantısında 200 gram ekmeğin fiyatını 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseltti. Yeni fiyat 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısında İzmir'de ekmeğe zam kararı alındı. Kararla 200 gram ekmeğin azami fiyat tarifesi 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseldi. Yeni fiyatın 1 Ağustos'tan itibariyle geçerli olacağı belirtildi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda İzmir'de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapılırken, 200 gram ekmeğin azami fiyat tarifesinin 12,5 TL'den 15 TL'ye çıkması önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Ekmekte yeni fiyatın 1 Ağustos'tan itibariyle geçerli olacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor

Mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami 700 km hızla ilerliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında hayatını kaybetti

Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.