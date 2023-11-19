İzmir'de düzenlenen yürüyüş etkinliğinde öğrencilere burs verildi

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) öncülüğünde düzenlenen 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Milyon Adımla 100 Öğrenciye Burs Yürüyüş Etkinliği'nde ödül töreni gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, katılımcıların performansı sonucunda 100 üniversite öğrencisine burs verildi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) öncülüğünde düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Milyon Adımla 100 Öğrenciye Burs Yürüyüş Etkinliği"nde ödül töreni gerçekleştirildi.

İZTO'dan yapılan açıklamaya göre, "Pacer" akıllı telefon uygulamasını kullanarak kişi başına ortalama 7 bin 742 adım atan katılımcıların performansı, 100 üniversite öğrencisine burs oldu.

Etkinliğin İZTO'da düzenlenen ödül töreninde, İzmir Ticaret Odası Yürüyüş Takımı birincilik, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yürüyüş Takımı ikincilik, İzmir Ticaret Borsası Yürüyüş Takımı üçüncülük kupası aldı.

Genel sıralamada birinciliği erkeklerde EBSO Yürüyüş Takımı'ndan Türker Adakale, kadınlarda aynı takımdan Sibel Kartelli elde etti. Bireysel sıralamada dereceye girenlere plaket verildi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, törende yaptığı konuşmada, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençler için anlamlı bir destek vermek amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Etkinlik için belirledikleri hedeflerin tamamına ulaşıldığını kaydeden Özgener, "Yürüyüş etkinliğimizin tamamlanmasının hemen ardından üç kurum olarak 100 üniversite öğrencimize eğitim bursu olarak değerlendirmek üzere gerekli kaynağı vakıflarımıza aktardık. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her platformda destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Turhan ile İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İlhan Zincircioğlu da törende birer konuşma yaparak katılımcıları tebrik etti.