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İzmir'de 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve 1. Sağlık Turizmi Fuarı Açıldı

İzmir'de 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve 1. Sağlık Turizmi Fuarı Açıldı
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İzmir'de düzenlenen 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi ile 1. Sağlık Turizmi Fuarı'nın açılışında KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, KKTC'nin turizm potansiyelini tanıtmak için yürütülen çalışmaları vurguladı. Fuarda, çeşitli turizm sektöründen firmalar kendilerini tanıtma fırsatı buldu.

İzmir'de düzenlenen 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi (TTİ İzmir) ile 1. Sağlık Turizmi Fuarı, kapılarını açtı.

Fuar İzmir'de TTİ İzmir için düzenlenen açılış töreninde konuşan KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'yi her yerde tanıtmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

KKTC turizminin geliştirilmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ataoğlu, "Özellikle sosyal medya üzerinden tanıtımlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Ana vatan Türkiye'nin en ücra köşedeki kardeşlerimize KKTC'nin tanıtılmasını istiyoruz. Buradaki en büyük mesajımız farklı adalara, ülkelere değil kendi adamız ve ülkemiz olan aynı dili, dini, parayı paylaştığımız KKTC varlığını bilerek hareket etmenizdir." dedi.

Ataoğlu, hava yolu şirketlerinin KKTC'ye uçak seferlerini artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Turizmin KKTC'ye olan ekonomik katkısı yüzde 60'ların üzerindedir, bunun artmasıyla ilgili çalışma yapıyoruz. Turist sayısı 2019'daki pandeminin ardından çok hızlı arttı ve pandemi öncesinin üstünde oldu. Bu sayı her yıl artarak devam ediyor. Kapalı Maraş'ı görmek için KKTC'ye gelen ziyaretçiler turist sayısını artırıyor."

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ise fuarın turizmde birden çok yeni iş imkanına zemin hazırladığını anlattı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Eker ise turizmcilerin fuarları iyi değerlendirmesi gerektiğini, fuarlarda profesyonel yöneticilerin sıklıkla değiştiğini ve bu durumun destinasyon tanıtımının başa dönmesine neden olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Kültür ve Turizm ile Ticaret bakanlıklarının himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen fuarda kamu kurumları, seyahat acenteleri, tur operatörleri, turizm büroları, oteller ve konaklama tesisleri ile hava yolu firmaları stant açtı.

Fuar İzmir'de 1. Sağlık Turizmi Fuarı da başladı. Organizasyonda sağlık hizmetleriyle ilgili firmalar hizmetlerini anlatacak.

İki organizasyon da 7 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
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