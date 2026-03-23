İzmir Bayındır Sera Organize Tarım Bölgesi'nde altyapı çalışmaları tamamlandı

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Bayındır Sera Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB), 409 milyon lira maliyetli altyapı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, İzmir'deki projeye ilişkin paylaşım yaptı.

İzmir Bayındır Sera OTB'de, 409 milyon lira maliyetli altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Yumaklı, "OTB ile 888 dekar alanda teknolojik seralar yükselecek, tarıma dayalı sanayi parselleriyle katma değerli üretim artacak, 1500 kişiye iş imkanı sağlanarak bölge ekonomisi güçlenecek. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.