İzlanda, yurt dışı memurların aylık ödemelerinde ülke gruplarına dahil edildi

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Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurlara ödeme yapılacak ülkeler arasına, İzlanda da dahil edildi.

"Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yurt dışı aylıklarına esas ülke gruplarına, İzlanda'da eklendi.

Öte yandan, Harcırah Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca, yurt dışı yer değiştirme giderinin mesafeye göre değişen kısmının hesaplanmasında esas alınan cetvellerin uygulamaya konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararıyla, hesaplama yapılan şehirlere İzlanda'nın başkenti Reykjavik de dahil edildi.

Kaynak: AA