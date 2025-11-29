Haberler

İZİKAD'dan Sürdürülebilir Gelecek İçin İş Zirvesi

İZİKAD'dan Sürdürülebilir Gelecek İçin İş Zirvesi
Güncelleme:
İzmir İş Kadınları Derneği tarafından düzenlenen MEDSPARC Uluslararası İş Zirvesi, 'Sürdürülebilir Gelecek İçin İş birliği: Üçüz Dönüşüm' temasıyla yeşil ve dijital dönüşüm üzerine panellere ev sahipliği yapacak. Zirve, kadınların iş hayatına katılımını artırmayı hedefliyor.

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) tarafından 3 Aralık'ta düzenlenecek "MEDSPARC Uluslararası İş Zirvesi", iş dünyası, kamu, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek.

İZİKAD'dan yapılan açıklamaya göre "Sürdürülebilir Gelecek İçin İş birliği: Üçüz Dönüşüm" temasıyla İzmir Ticaret Odası'nda organize edilecek zirve yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümüne dair panellere ev sahipliği yapacak.

Uzmanların yeşil teknolojiler ve dijital çözümlerle sürdürülebilirliği tartışacağı zirvede sürdürülebilirlikte teknolojinin rolüne odaklanacak ve dijital gelişmelerin çevre dostu uygulamaları nasıl güçlendirdiği vurgulanacak.

Zirvede toplumsal dönüşüm ele alınacak, toplum odaklı girişimler ve kapsayıcı büyüme öne çıkarılacak.

Akdeniz İş Kadınları Derneği (AFAEMME) tarafından her yıl düzenlenen ve Avrupa-Akdeniz bölgesindeki iş kadınları derneklerini buluşturan MEDAWOMEN etkinliği ilk kez zirve kapsamında Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Zirve yenilikçi iş birliklerini teşvik etmek üzere sektör liderlerini, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Monkul Erten, kadınların iş hayatına katılımını artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Genç kadınlara kariyer ve mentorluk imkanları sunmak için mücadele ettiklerini ifade eden Erten, zirvenin kalıcı ve kurumsallaşmış bir işbirliği zemini oluşturmayı hedeflediğini aktardı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
