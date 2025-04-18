İYMSİB, İhracat Rekortmenlerini Ödüllendirdi

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (İYMSİB), 2024 yılında yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunan üyelerini ödüllendirdi.

İYMSİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik üyeleri arasında en fazla ihracat yapan 10 firmanın açıklandığı törende, birlik bünyesinde yer alan 5 alt sektörde en fazla ihracat yapan firmalara ödülleri verildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksinde gerçekleştirilen ödül törenine, İYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Müjdat Sezer, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Kürşad Gülbahar, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş ile ödül alan firma temsilcileri katıldı.

Sektörden 3 milyar 400 milyon dolarlık ihracat

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen İYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu, sektörün 2024'te 3 milyar 400 milyon dolar, meyve sebze mamulleri sektörünün ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 13,5 artışla, yaklaşık 2 milyar 750 milyon dolarlık ihracata imza attığını kaydetti.

Geçen yılın sektör açısından hem fırsatlar hem de zorluklar barındıran 1 yıl olduğunun altını çizen Mutlu, "Bununla birlikte enerji maliyetlerindeki ciddi artış, üretim maliyetlerimizi yükseltti. Bu durum kar marjlarımızı daraltırken, rekabet gücümüz üzerinde olumsuz bir baskı oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Mutlu, 2024'te sektörün karşılaştığı en temel sorunun, enerji ve lojistik maliyetlerindeki artış olduğunu belirterek, "Yüksek enerji maliyetleri, üretim tesislerimizdeki faaliyetlerden soğuk zincir lojistik sistemlerine kadar geniş bir yelpazede olumsuz etki yarattı. Ayrıca ham madde fiyatlarındaki dalgalanmalar, maliyet yönetimini zorlaştırdı. İhracatta ise lojistik aksaklıklar, hedef pazarlarda artan rekabet ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sektörümüzü zorlayan diğer önemli faktörler oldu." değerlendirmesini yaptı.

Bu yılın ilk çeyrek rakamlarına değinen Mutlu, yaş meyve sebze sektörünün yaklaşık 972 milyon dolar, mamul sektörünün ise 634 milyon dolarlık ihracat yaptığını kaydetti.

En fazla ABD, Almanya ve Birleşik Krallık'a ihracat yapıldı

Mutlu, sektörün büyümesi için yatırım ortamının iyileştirilmesi ve özellikle devlet teşviklerinin kapsamının genişletilmesinin kritik öneme sahip olduğunu belirterek, yeşil enerji projeleri ve karbon nötr üretim süreçleri için sağlanacak teşviklerin artmasının hem maliyetleri düşürebileceğini hem de uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırabileceğini bildirdi.

Son 12 ayda, İstanbul'dan en fazla ABD, Almanya ve Birleşik Krallık'a ihracat yapıldığını kaydeden Mutlu, bu 3 ülkenin birliğin ihracatından yüzde 27 pay aldığına dikkati çekti.

Açılış konuşmalarının ardından İYMSİB bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalar açıklanarak, 60 firmaya farklı kategorilerde ödül ve sertifikaları dağıtıldı.

Geçen yıl yaptığı ihracatla tüm sektörler içerisinde ilk sırayı Anadolu Etap Dış Ticaret alırken, TAT Gıda Sanayi ikinci, Mey İçki Sanayi ise üçüncü oldu. Onu sırasıyla Döhler Gıda ve Tunay Gıda takip etti.

Alt sektörel dağılıma bakıldığında, alkollü içecekler grubunda Mey İçki Sanayi, alkolsüz içeceklerde Anadolu Etap Dış Ticaret, dondurulmuş ürünlerde Kerevitaş Gıda, yaş meyve sebze grubunda AEP Anadolu Etap Penkon Gıda, konserve ürünlerde ise Tat Gıda Sanayi ilk sırada yer aldı.