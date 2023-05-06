İYİ Parti milletvekili adayı Elif Loğoğlu, semt pazarında esnafın sorunlarını dinledi

İYİ Parti Osmaniye 1. sıra milletvekili adayı Elif Loğoğlu, Kadirli ilçesinde semt pazarını ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi. Soğan satıcısı Mikail Küçükkavruk, maliyetlerin yüksek olduğunu ve bu nedenle mahsul fiyatlarının pahalı olduğunu ifade etti.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarını gezen İYİ Parti Osmaniye 1. sıra milletvekili adayı Elif Loğoğlu, soğan satan esnafı dinledi. Soğan satıcısı Mikail Küçükkavruk, "Maliyetler yüksek yapacak bir şey yok. Maliyet yüksek olunca ister istemez mahsul de pahalı oluyor" dedi.

İYİ Parti 1. sıra milletvekili adayı Prof. Dr. Elif Loğoğlu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarını ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi. Kilosu 35 liradan satılan soğanın girdi maliyetlerinden dolayı pahalı olduğunu ifade eden soğan satıcısı Mikail Küçükkavruk, "Maliyetler yüksek, yapacak bir şey yok. Maliyet yüksek olunca ister istemez mahsul de pahalı oluyor. Patates 15 lira, tazesi çıktı 15 lira. Soğan 5 liraydı, 7 liraydı geçen sene. Bu normal bir fiyat değil, normal değil ama biraz yükseklik var tabi" dedi. Elif Loğoğlu ise, "Fiyatlar uzaya çıktı, haksız mıyım? Senin suçun yok, ben biliyorum. Sen de yüksek alıyorsun, yüksek satıyorsun. Allah kolaylık versin, Allah vatandaşa sabır versin" diye konuştu.