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Akşener asgari ücret zammı önerisini açıkladı: Ocakta 17 bin, temmuzda 20 bin 500 lira olmalı

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, asgari ücret önerisini açıkladı. Asgari ücrete yılda iki kere zam yapılması gerektiğini belirten Akşener, "İYİ Parti olarak hem çalışanlarımızı, hem de işverenlerimizi gözeten makul asgari ücret talebimiz 2024 yılı ocak ayı için 17 bin lira; temmuz ayı için ise 20 bin 500 liradır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücret zammıyla ilgili konuşan Akşener, İYİ Parti'nin önerisini açıkladı. Önümüzdeki yıl da 2 kere zam yapılması gerektiğini belirten Akşener, "Asgari ücret ocakta 17 bin lira, temmuzda ise 20 bin 500 lira olmalı." dedi.

Akşener asgari ücret zammına ilişkin şunları söyledi:

"İYİ Parti olarak, biz kendi hesabımızı yaptık: Öncelikle biz asgari ücretin, ocak ve temmuz aylarında; yılda iki defa belirlenmesi konusunda ısrarlıyız. Asgari ücret tespit edilirken de; mevcut asgari ücretin değil; Türk-İş'in, açlık sınırının, baz alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bize göre; milletimiz için, açlık sınırı altındaki bir ücret, kesinlikle kabul edilemez.

Ayrıca iktidarın, manşet enflasyon hedefini esas almak; asgari ücret tespitinde, milletimizin lehine bir sonuç, ortaya çıkarmıyor. O nedenle, asgari ücret; manşet enflasyon hedefiyle, uyumlu olacak biçimde; gıda enflasyonu, esas alınarak belirlenmelidir. Bunun için de; genel enflasyonla, gıda enflasyonu arasındaki, geçmiş yıllardaki ilişkiyi, dikkate almak yeterli olacaktır. Gerçek enflasyonun üzerine; yüzde 20, yüzde 30, refah payı vermediğiniz sürece; yani, kendi makyajlı rakamlarınıza göre bile; yüzde 60'ların üzerinde bir maaş artışı, yapmadığınız sürece; milletimiz, enflasyonun altına ezilmeye, aynen devam eder.

"AÇLIK SINIRININ ALTINDAKİ BİR ÜCRET KABUL EDİLEMEZ"

Bu çerçevede; İYİ Parti olarak, biz de; kendi hesabımızı yaptık: Öncelikle biz asgari ücretin, ocak ve temmuz aylarında; yılda iki defa belirlenmesi konusunda ısrarlıyız. Asgari ücret tespit edilirken de; mevcut asgari ücretin değil; Türk-İş'in, açlık sınırının, baz alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bize göre; milletimiz için, açlık sınırı altındaki bir ücret, kesinlikle kabul edilemez. Ayrıca iktidarın, manşet enflasyon hedefini esas almak; asgari ücret tespitinde, milletimizin lehine bir sonuç, ortaya çıkarmıyor. O nedenle, asgari ücret; manşet enflasyon hedefiyle, uyumlu olacak biçimde; gıda enflasyonu, esas alınarak belirlenmelidir. Bunun için de; genel enflasyonla, gıda enflasyonu arasındaki, geçmiş yıllardaki ilişkiyi, dikkate almak yeterli olacaktır.

"OCAKTA 17 BİN, TEMMUZDA 20.500 LİRA"

Son olarak sadece enflasyon oranında yapılacak bir artış yetmez. Çalışanlarımıza, hiç olmazsa; büyüme oranı seviyesinde, bir refah payı da, mutlaka verilmelidir. İktidarın, yüzde 36'lık enflasyon hedefiyle uyumlu, gıda enflasyon tahmini; açlık sınırı tahminimiz ve yüzde 4'lük, asgari bir refah artışını esas aldığımızda; İYİ Parti olarak hem çalışanlarımızı, hem de işverenlerimizi gözeten; makul asgari ücret talebimiz ocak ayı için, 17 bin lira; temmuz ayı için ise, 20 bin 500 liradır.

"REFAH KAYBI DA MUTLAKA İLAVE EDİLMELİ"

Ancak iktidarın müthiş öngörü yeteneğini de, hesaba kattığımızda; yılın ilk yarısındaki enflasyonun; bu arkadaşların hedeflediği oranın, üzerinde gerçekleşmesi durumunda; oluşacak refah kaybı da temmuz ayında öngörülen, asgari ücret miktarına, mutlaka ilave edilmelidir."

Mesut Şahin
Mesut Şahin
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