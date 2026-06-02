İstanbul'da Mayıs ayında en çok erik pahalandı

İTO 2026 Mayıs ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İstanbul'da Mayıs ayında en fazla artış yüzde 86,49 ile erik fiyatlarında oldu. Sivri biber ise yüzde 60,72 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçtiğimiz 2026 Mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 223 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 44 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

Mayıs ayında erik fiyatı yüzde 86,49 arttı

2026 Mayıs ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubunda yer alan erik, fiyatı yüzde 86,49 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; ulaştırma harcamaları grubunda yer alan araba kiralama ücreti (günlük) yüzde 85,64, uçak bileti yüzde 41,42, şehirler arası otobüs bilet ücreti yüzde 25,80, gıda alkolsüz içecekler grubunda yer alan maydanoz yüzde 20,80, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan bilgisayar ekipmanları yüzde 18,48, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan deniz/havuz kıyafetleri yüzde 17,15, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan kraker yüzde 13,95, limon yüzde 11,56, lokanta ve oteller grubunda yer alan hazır ev yemekleri yüzde 10,89, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan su yüzde 9,74, kaymak yüzde 8,95, hazır sütlü tatlılar yüzde 8,63, sucuk yüzde 8,41, makarna yüzde 7,98, ekmek yüzde 7,86 oldu.

Mayıs ayında sivri biber fiyatı yüzde 60,72 ucuzladı

2026 Mayıs ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan sivri biber, fiyatı yüzde 60,72 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan çarliston biber yüzde 60,55, dolmalık biber yüzde 47,53, patlıcan yüzde 35,83, taze fasulye yüzde 23,89, salatalık yüzde 22,95, kabak yüzde 22,02, kıvırcık yüzde 18,76, kayısı yüzde 17,52, domates yüzde 15,43, pırasa yüzde 13,34, karnabahar yüzde 13,34, ev eşyası harcamaları grubunda yer alan ütü yüzde 10,87, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan akaryakıt (dizel/motorin) yüzde 6,76, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan özel televizyon yayın hizm. yüzde 6,60, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan akaryakıt (LPG) yüzde 2,75 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı