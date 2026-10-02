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İTO eylülde en çok artan kalemi özel üniversite eğitim ücretleri olarak açıkladı

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İTO, eylülde İstanbul'da perakende fiyatı en çok artan ürünün yüzde 55,21 ile özel üniversite eğitim ücretleri, en çok düşenin ise yüzde 28,32 ile erik olduğunu açıkladı. İndekste yer alan 336 ana üründen 207'sinin fiyatı artarken 43'ünde azalış görüldü.

İstanbul'da eylülde en çok özel üniversite eğitim ücretleri artarken fiyatı en çok düşen erik oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), eylülde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Eylülde bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 207'sinin fiyatı artarken, 43'ünde azalış görüldü.

Geçen ay fiyatı en çok artan kalem yüzde 55,21 ile özel üniversite eğitim ücretleri olurken onu yüzde 50,51 ile özel lise ücretleri, yüzde 48,72 ile özel ilköğretim ücretleri, yüzde 26,7 ile okul kıyafetleri, yüzde 24,3 ile çocuk pantolonu izledi.

Fiyat artışı patlıcanda yüzde 22,85, akaryakıtta yüzde 20,66, battaniyede yüzde 14,69, özel televizyon yayın hizmetlerinde yüzde 13,37, ıspanakta yüzde 12,59, cep telefonunda yüzde 10,49, bulaşık makinesinde yüzde 10, benzinli otomobilde yüzde 8,35, benzinde yüzde 8,17, kalemde yüzde 6,56, yumurtada yüzde 6,46 oldu.

En çok erik ve üzümün fiyatı düştü

Eylülde bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürünler arasında başı yüzde 28,32 ile erik çekti. Onu yüzde 23,45 ile üzüm, yüzde 22,98 araç kiralama ücreti, yüzde 20,81 ile çarliston biber, yüzde 20,8 ile sivri biber, yüzde 18,76 ile kuru soğan izledi.

Fiyat düşüşü armutta yüzde 14,92, yeşil soğanda yüzde 14,72, limonda yüzde 14,32, kavunda yüzde 8,54, dolmalık biberde yüzde 7,62, karpuzda yüzde 7,52, şehirlerarası otobüs biletlerinde yüzde 6,89, kabakta yüzde 6,58, uçak biletlerinde yüzde 6,45, elmada yüzde 6,04 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA
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