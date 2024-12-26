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İTO Başkanı Avdagiç'ten TCMB'nin Faiz İndirimine İlişkin Değerlendirme

İTO Başkanı Avdagiç'ten TCMB'nin Faiz İndirimine İlişkin Değerlendirme
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, TCMB'nin faiz indirim kararının öngörülebilirliği artırdığını ve yatırım ile ticareti destekleyeceğini belirtti. Ayrıca, finansmanın üretime yönlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "TCMB'nin faiz indirim kararı ekonomide öngörülebilirliği güçlendiren, 2025'e girerken faiz planlamalarının düşüş yönünde yapılabilmesine yönelik beklentileri karşılayan bir hamle oldu. Fonlama maliyetlerinin yüksekliği yatırım ve ticaretin önünde engel" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada TCMB Para Politikası Kurulu'nun, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye indirmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Seçici bir kredi mekanizması tesis edilmesi son derece önemli"

Finansman koşullarının iyileşmesinin, yatırım ve üretime katkı verecek en önemli unsur olacağını kaydeden Şekib Avdagiç, şunları söyledi: "TCMB'nin faiz indirim kararı ekonomide öngörülebilirliği sağlayan, 2025'e girerken faiz planlamalarının düşüş yönünde yapılabilmesine yönelik beklentileri karşılayan bir hamle oldu. Fonlama maliyetlerinin yüksekliği yatırım ve ticaretin önünde engel. Bu süreçte finansmanı üretime ve yatırıma yönlendirecek seçici bir kredi mekanizması tesis edilmesi son derece önemli. 2025'te finansman koşulları; enflasyon, faiz ve kur kanalındaki gelişmelerin bütününe göre şekillenecek. İş dünyası olarak bu üçlü arasında bir denge kurulacağına eminiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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