Haberler

İTO Başkanı Avdagiç: Faiz İndirimleri İş Dünyasını Rahatlatacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin iş dünyası için olumlu bir adım olduğunu belirtti. Avdagiç, KOBİ'ler için kredi düzenlemelerinin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı ve enflasyon hedeflerinin sürdürülebilirliğine dikkat çekti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Faiz indirim döngüsünün devam etmesi, iş dünyasının finansal açıdan önünü görmesi adına olumlu bir adım." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çektiğini açıklamasının ardından iş dünyası temsilcileri bu kararı ve etkilerini değerlendirdi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının bu indirimin ticari hayata yansıması için kredi düzenlemelerinin gözden geçirilmesinin ve KOBİ kredilerinde trendin yukarı yönlü çevrilmesinin beklentisi içinde olduklarını kaydetti.

TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirmesinin, alınacak diğer tedbirlerle birlikte KOBİ kredilerinde trendi yukarı yönlü çevirmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden Avdagiç, yatırımlara kredi desteğinin artırılması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Faiz indirim döngüsünün devam etmesinin, iş dünyasının finansal açıdan önünü görmesi adına olumlu bir adım olduğuna işaret eden Avdagiç, "Bilhassa KOBİ'lerin finansman maliyetlerindeki artışlara set çekilmesi ve faizlerdeki düşüş kadar krediye erişimin artırılmasının piyasayı rahatlatacağına inanıyoruz. Burada oluşturulacak denge önem taşıyor." açıklamasını yaptı.

Avdagiç, enflasyonda yukarı yönlü harekete neden olabilecek gelişmelere fırsat verilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Yıllık enflasyondaki düşüş eğiliminin kesintisiz sürmesini vazgeçilmez önemde görüyoruz. Biliyoruz ki krediler arttıkça, yatırımlar yükseldikçe ülke olarak daha çok ürettikçe hem faiz hem enflasyon arzu edilen seviyelere gerileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomide OVP hedefleri doğrultusunda istikrarlı ve daha dengeli yapı oluşacak"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da TCMB'nin bugünkü toplantısında faiz indirim döngüsünü ılımlı şekilde sürdürerek 100 baz puanlık indirimle, gösterge faizini yüzde 39,5 seviyesine düşürdüğünü ifade etti.

Küresel eğilimler ve içeride devam eden dezenflasyon süreciyle birlikte, piyasa dengeleri açısından gösterge faizinin yüzde 40 psikolojik eşiğinin altına inmesini olumlu karşıladıklarını aktaran Kopuz, "Enflasyon görünümünde son dönemde bazı kalemlerdeki katılık Merkez Bankasının ancak ihtiyatlı bir indirim yapmasına imkan veriyordu ve bu alanı kullanmış oldu." dedi.

Kopuz, eylül ayında Tarım ÜFE'de aylık yüzde 5,8 ve bir önceki yıla göre yüzde 46,8 artış kaydedildiğine işaret ederek şunlara vurgu yaptı:

"Bu oranların, yıllık yüzde 26,6 olarak açıklanan üretici fiyat enflasyonu ile yüzde 33 olarak açıklanan tüketici fiyat enflasyonunun üzerinde seyretmesi, özellikle gıda fiyatları üzerinde maliyet kaynaklı bir baskıya işaret ediyor. Tabii tarımsal üretimde don, kuraklık ve küresel girdi maliyetleri gibi dinamikler de bu tabloyu etkiliyor. Diğer yandan, küresel ekonomik aktivitede güçlü bir toparlanma emaresi olmaması sebebiyle, önde gelen ekonomilerin merkez bankalarının önümüzdeki dönemde faiz indirimi eğilimlerini sürdürmeleri bekleniyor. Para politikasındaki adımların mali disiplinle ve yapısal reformlarla desteklenmesiyle, ekonomide OVP hedefleri doğrultusunda istikrarlı ve daha dengeli bir yapı oluşacaktır."

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 gündür bu şekilde! Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar

Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar
Foseptik çukuruna düşen iki kişi hayatını kaybetti

Akılalmaz olay! Girdikleri çukurdan çıkamadılar
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
5 gündür bu şekilde! Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar

Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
Osimhen'den Burak Yılmaz sorusuna efsane yanıt

Sorulan soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
Altay'dan Karşıyaka'ya derbi jesti

Merakla beklenen derbi öncesi rakibe büyük jest
Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama

8 gündür yaşam savaşı veriyor! Menajerinden yeni açıklama
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor

Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Türkiye'de genel af veya infaz indirimi gündemde değildir

Genel af mı geliyor? Erdoğan'ın başdanışmanından iddialara net yanıt
CHP'de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti

CHP'de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.