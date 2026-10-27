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İTO Başkanı Avdagiç, 80 komitenin 67'sini kazandıklarını açıkladı

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İTO'da 80 meslek komitesi ve yeni meclis üyelerinin belirlendiği seçimlerde yaklaşık 50 bin oy kullanıldı. Başkan Şekib Avdagiç, 80 komitenin 67'sini ve 270 meclis üyesinin 229'unu aldıklarını açıkladı; yeni başkan ve yönetim 4 Kasım'daki seçimlerin ardından belli olacak.

İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) 80 meslek komitesinin ve yeni meclisin üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimlerde yaklaşık 50 bin oy kullanıldı. Mevcut Başkan Şekib Avdagiç, kendi meslek komitesinde açık farkla kazanırken başkan adaylarından Kaptan Mustafa Can yaklaşık 100 oy farkla seçimi kaybetti. İTO'nun yeni başkanı ve yönetim kurulu, 4 Kasım'da yapılacak seçimlerin ardından belli olacak.

Seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "80 komitenin 67'sini kazandık. 270 meclis üyesinin 229'unu aldık" dedi.

Seçim sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür eden Avdagiç, "Bizim rozetimizi takan, bizim yükümüzü çeken, bizimle beraber hareket eden, mücadele eden bütün kardeşlerime, abilerime, hanımefendilere, beyefendilere, tüm dostlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni döneme ilişkin temennilerini de paylaşan Avdagiç, "Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. İnşallah önümüzdeki dönemde birlik beraberlik içinde, güzel işler yapacağımız, şehrimize, ülkemize hayırlı işler yapacağımız bir dönem nasip etsin" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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