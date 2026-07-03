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İtalya Ulaştırma-Altyapı Bakan Yardımcısı Rixi, Avrasya Tüneli'ni ülkesine örnek gösterdi

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İtalya Ulaştırma-Altyapı Bakan Yardımcısı Edoardo Rixi, İstanbul'daki Avrasya Tüneli'ni dünyanın en gelişmiş su altı kara yolu tünellerinden biri olarak nitelendirerek, İtalya'nın da büyük altyapı projelerine yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

İtalya Ulaştırma-Altyapı Bakan Yardımcısı Edoardo Rixi, Asya ve Avrupa'yı İstanbul Boğazı'nın altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nin dünyanın en gelişmiş su altı tüneli olduğunu belirterek, bu tür büyük projelerin insanların yaşamlarını değiştirdiğini ve kendilerinin de bu yolda ilerlemeleri gerektiğini söyledi.

İstanbul'da düzenlenen 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi'ne katılan ve bazı temaslarda bulunan İtalyan Bakan Yardımcısı Rixi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Türkiye'nin büyük ulaşım projelerinden Avrasya Tünelini örnek olarak gösteren bir mesaj paylaştı.

Rixi, paylaşımında, "İstanbul'daki Avrasya Tüneli'nin içinden bir görüntü. 14 kilometre uzunluğunda, 5,4 kilometresi Boğaz'ın altında ve deniz seviyesinin 100 metreden fazla altında bulunan bu tünel, dünyanın en gelişmiş su altı kara yolu tünellerinden biridir. Bu açık bir mesaj: Altyapıya yatırım yapanlar geleceklerine yatırım yapıyorlar. İtalya da bu yolda kararlılıkla devam etmeli; Cenova'daki yeni dalgakırandan Messina Boğazı Köprüsü'ne, Alpler'i aşan büyük demir yolu bağlantılarına kadar." ifadelerini kullandı.

Zorluklar karşısında duraksamamaları gerektiğini vurgulayan Rixi, "Biz tartışırken, dünyanın geri kalanı planlama, inşaat ve yarış yapıyor. Bir ülkenin rekabet gücü, ihtiyaç duyduğu projeleri zamanında tamamlayabilme yeteneğiyle de ölçülür." ifadelerine yer verdi.

Rixi, Avrasya Tüneli'nden aracıyla geçtiği sırada çekilen videosunda da "Boğaz'ın altından geçen 14,5 kilometrelik bu tünel, büyük projelerin insanların yaşamlarını nasıl değiştirdiğini gösteriyor. Bugün İtalya'da insanlar bu tür projelerin inşa edilemeyeceğini düşünüyor. Bu projeler var, işliyor ve insanların yaşamlarını iyileştirmek için kullanılıyor. Bu nedenle İtalya'nın, İtalyanların yaşamlarını iyileştirmek için büyük projelerle ilerlemeye devam etmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Rixi'nin mensubu olduğu Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarı, özellikle ülkede ilk kez 1950'li yıllarda gündeme gelen İtalya yarımadası ile Sicilya Adası'nı birbirine bağlayacak asma köprü projesi olan Messina Boğazı Köprüsü'nün inşaatını bir an önce başlatmak istiyor. Meloni hükümeti köprünün inşaatına başlanabilmesi için yasal ve mali bazı düzenlemeler konusunda adımlar atsa da özellikle mali kaynaklara ilişkin denetim sürecindeki aksaklıklar ve projeye yönelik Roma Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı yolsuzluk soruşturması nedeniyle inşaat aşamasına henüz geçilemedi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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