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İtalya Rekabet Kurumu, Apple'ın "iCloud" hizmetlerine ilişkin soruşturma başlattı

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İtalya Rekabet Kurumu, Apple'ın iCloud hizmetinde üçüncü taraf sağlayıcılara eşit koşullar sunmadığı gerekçesiyle AB Dijital Pazarlar Yasası kapsamında soruşturma başlattı.

İtalya Rekabet Kurumunun (Antitrust-AGCM), ABD merkezli teknoloji firması Apple'ın 'bulut' hizmetlerinden "iCloud"da bazı hizmetlerin Avrupa Birliği (AB) Dijital Pazarlar Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattığı bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, üçüncü taraf bulut hizmeti sağlayıcılarının iCloud ile aynı koşullara sahip olmayabileceğine dair bulgular elde edildiği belirtilerek, Apple'ın "iOS" ve "iPadOS" işletim sistemlerinin tabi olduğu AB Dijital Pazarlar Yasası kapsamındaki birlikte çalışabilirlik yükümlülüğüne uyumları konusunda bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Apple'ın söz konusu yasa gereği üçüncü taraf 'bulut' sağlayıcılarına iOS ve iPadOS işletim sistemleriyle ücretsiz ve etkili birlikte çalışabilirlik sağlamakla yükümlü olduğu hatırlatıldı.

Üçüncü taraf bulut sağlayıcılarının Apple'ın iCloud hizmetiyle aynı koşullara sahip olmadığı vurgulanan açıklamada, aynı şartlarda erişimleri olmadığının da görüldüğü kaydedildi.

Bu arada, Antitrust-AGCM'nin, AB Dijital Pazarlar Yasası'nın 38. maddesi kapsamındaki yetkilerini ilk kez kullandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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