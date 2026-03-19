Haberler

İtalya'da hükümet akaryakıt fiyatlarında geçici vergi indirimine gitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle artan akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla geçici olarak yakıt vergilerinde indirim kararı aldı. 20 gün süresince dizel, benzin ve LPG'de yapılan indirimler, hükümete yönelik eleştirilerin de gündeme gelmesine neden oldu.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Orta Doğu'daki kriz sebebiyle artan akaryakıt fiyatlarını düşürmek için geçici tedbir alarak yakıt vergilerinde farklı oranlarda indirime gitti.

Meloni başkanlığında dün akşam toplanan Bakanlar Kurulu, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da misillemeleriyle devam eden Orta Doğu'daki krizin etkileriyle mücadele için ülkede bir süredir tartışma konusu olan artan akaryakıt fiyatlarına müdahale etme kararı aldı.

Bakanlar Kurulunun ardından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren 20 gün süreyle dizel, benzin ve LPG üzerindeki vergilerde indirim uygulanacağı belirtilerek dizel ve benzin için litre başına 25 sent, LPG için ise kilogram başına 12 sent fiyat indirimi uygulanacağı bildirildi.

Hükümetin, spekülasyonu önlemeye ve mücadele etmeye yönelik önlemler de öngördüğü kaydedildi.

Yakıt vergilerindeki indirim bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Başbakan Meloni, sosyal medya mecralarındaki hesaplarından paylaştığı video mesajında, "Bu açık ve acil bir amacı olan bir önlem paketidir. Hepimizin mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için çalıştığı bir kriz bu. Vatandaşlara göndermek istediğimiz mesaj ise basit. Olanlar hakkında spekülasyonu önlemek ve krizin sonuçlarının bu ülkenin ailelerini ve işletmelerini etkilemesini engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, muhalefetteki sol partiler ise hükümeti, bu adımı atmakta geç kaldığı gerekçesiyle eleştirdi.

Muhalefet partileri, ayrıca ülkede hafta sonu yapılacak hükümetin getirdiği yargı reformuna yönelik referanduma dikkati çekerek, akaryakıt indiriminin oylamadan birkaç gün önce yapılmasının "seçim yatırımı" olduğu görüşünü dile getirdi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı
Sadettin Saran, dünya şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp'ı kaldırıp fırlatmaya çalıştı

Ne yapıyorsun Sadettin başkan!
UEFA'dan Liverpool'a soruşturma

Liverpool'un başı büyük dertte
Galatasaray, UEFA'ya tazminat davası açıyor

Galatasaray'dan UEFA'ya tazminat davası
Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı

7 yıl boyunca alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
Dev bir gelirden oldular! Galatasaray'da kaçan balık büyük

4-0'lık yenilginin faturası ağır oldu