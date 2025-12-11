Haberler

İsviçre Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

İsviçre Merkez Bankası, zayıf ekonomi ve düşük enflasyona rağmen politika faizini yüzde 0'da sabit tuttu. Açıklamada enflasyon görünümünün yakından izlendiği ve gerektiğinde döviz piyasasına müdahale edilmeye hazır olunduğu ifade edildi.

İsviçre Merkez Bankası (SNB), zayıflayan ülke ekonomisi ve düşük enflasyona rağmen politika faizini sabit tuttu.

SNB'den yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 0'da sabit tutulduğu belirtildi. Bu oranın, büyük ekonomiler arasında en düşük seviye olması dikkati çekti.

Enflasyon görünümünün yakından izlendiği belirtilen açıklamada, enflasyonun son aylarda beklentilerin biraz altında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, gerekirse döviz piyasasına müdahale etmeye hazır olunduğu belirtilerek, "ABD'nin gümrük vergilerini düşürmesi ve uluslararası gelişmelerin biraz daha iyiye gitmesi ile İsviçre'nin ekonomik görünümü biraz daha parlak hale geldi." denildi.

Bu arada SNB, Mart 2024'te Kovid-19 sonrası enflasyonist baskıya karşı koymak için parasal sıkılaştırmalara giden gelişmiş ülkeler arasında faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası olmuştu.

Öte yandan İsviçre, kasımda yüzde 0 ile büyük ekonomiler arasında en düşük yıllık enflasyon oranlarına sahip ülkelerden biri konumunda bulunuyor. SNB, enflasyonun yüzde 0 ile yüzde 2 arasında seyretmesini hedefliyor. İsviçre ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,5 daralmıştı.

