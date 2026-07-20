Kariyer.net "İşverenlerin Tercihi" analizini yayımladı

Kariyer.net, işverenlerin üniversite ve bölüm mezunlarına yönelik ilgisini ortaya koyan "İşverenlerin Tercihi" analizini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, aday ve işverenlerin platformdaki hareketlerinden yararlanılarak hazırlanan analiz, üniversite tercih dönemindeki adaylara iş dünyasının ilgi gösterdiği üniversite ve bölümlere ilişkin veriler sunuyor.

Kariyer.net Üniversite Rehberi kapsamında ücretsiz ve üyelik gerektirmeden erişilebilen analizde, işverenlerin hangi üniversite ve bölümlerden mezun adaylara daha fazla ilgi gösterdiği incelendi.

Analize göre, mezunları işe en hızlı yerleşen bölümler sıralamasında ilk 5'te İşletme (Almanca), Matematik Mühendisliği, Enformatik (Almanca), İşletme Mühendisliği ve Kontrol Mühendisliği yer aldı.

Üniversite ve bölümün birlikte değerlendirildiği sıralamada ise mühendislik ağırlığı dikkati çekti.

Kariyer.net Üniversite Rehberi'ndeki güncel sonuçlara göre, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği üst sıralarda yer alan üniversite-bölüm kombinasyonları arasında gösterildi.

Veriler, işveren ilgisinin özellikle bilgisayar, endüstri, işletme ve matematik temelli mühendislik alanlarında yoğunlaştığına işaret etti.

Büyük şirketlerde mühendislik bölümleri öne çıktı

Analiz kapsamında, "Top 500" şirketlerde işe girme oranı yüksek bölümler de incelendi.

Buna göre, Endüstri Sistemleri Mühendisliği ile Kimya ve Süreç Mühendisliği listenin üst sıralarında yer aldı.

Bu bölümleri, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği takip etti.

Farklı pozisyon ve kariyer alanlarına yayılım açısından en geniş seçenekleri sunan bölümler arasında ise İşletme ve İktisat ilk sırada yer aldı.

Bu bölümleri Maliye, İşletme (İngilizce), Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Ekonometri izledi.

Veriler, söz konusu bölümlerin mezunlarının farklı görev ve iş alanlarında istihdam edilebildiğine işaret etti.

Analiz, Kariyer.net'te son 10 yılda yeni çalışan arayan 458 bin işveren kullanıcısının 436 milyon hareketinin incelenmesiyle hazırlandı.

Çalışmada, işveren hareketleri adayların öz geçmiş bilgilerindeki üniversite ve bölüm verileriyle eşleştirilirken analiz kapsamında lisans bölümleri değerlendirildi.

Endeks skoru, işverenlerin belirli bir üniversite veya bölümden mezun adaylara gösterdiği ilgiyi 100 puanlık referans noktasına göre göreceli olarak ölçüyor.

Endeks skorları yüzde olarak değerlendirilmezken tablolar yalnızca kendi içinde karşılaştırılabiliyor.

"Üniversite tercih dönemi gençlerin hayatındaki önemli karar aşamalarından biri"

Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, analize ilişkin değerlendirmesinde, üniversite tercih döneminin gençlerin hayatındaki önemli karar aşamalarından biri olduğunu belirtti.

Öğrencilerin bu süreçte hem ilgi alanlarını hem de iş dünyasındaki eğilimleri birlikte değerlendirmesinin önem taşıdığını vurgulayan Uysal, "İşverenlerin Tercihi" analizinin gençlere bu konuda veri odaklı bir bakış açısı sunmayı amaçladığını ifade etti.

Üniversite ve bölüm tercihinin kariyer yolculuğunun ilk adımı olduğuna dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti:

"Üniversite ve bölüm tercihi, kariyer yolculuğunun ilk adımı. Aynı zamanda iş hayatında başarı, kişinin geliştirdiği yetkinlikler, kazandığı beceriler, deneyimleri ve değişen iş dünyasına uyum sağlayabilmesiyle şekilleniyor. Kariyer.net olarak gençlerin bilinçli kararlar verebilmesi için veriye dayalı içgörüler sunmaya ve kariyer yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyoruz."