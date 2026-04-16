İSTKA'dan İstanbul girişimcilik ekosistemi için yeni platform

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), İstanbul'un girişimcilik ekosistemini küresel ölçekte daha görünür kılmak amacıyla hazırlanan "startin.istanbul" platformunu lansman toplantısıyla tanıttı.

İSTKA tarafından hayata geçirilen platform, İstanbul'daki girişimcilik ekosistemine ilişkin kapsamlı ve güncel bilgileri İngilizce olarak tek çatı altında sunup, kenti yatırımcılar ve girişimciler için daha erişilebilir bir merkez haline getirmeyi hedefliyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent, ajansın faaliyetleri içinde girişimciliğin önemli bir yer tuttuğunu belirterek, bu alanda özel bir birimlerinin bulunduğunu ifade etti.

Taşkent, ajansın kurulduğu günden bu yana girişimcilik alanında mali destek mekanizmalarını başarıyla yürüttüğünü kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve diğer kalkınma ajanslarının katkılarıyla her yıl düzenli olarak 5 küresel girişimcilik etkinliğine 100'den fazla girişimi taşıdıklarını aktaran Taşkent, "Girişimlerin kendilerini uluslararası pazarda daha iyi tanıtmalarına destek sağlıyoruz." dedi.

İstanbul'un yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin de en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Taşkent, kentin girişimcilik ve teknoloji alanındaki gücüne dikkati çekti.

Bu gücün somut göstergelerine değinen Taşkent, İstanbul'da 18 teknoloji geliştirme bölgesi, 55 kuluçka merkezi ve 100'ün üzerinde hızlandırma programının faaliyet gösterdiğini, ayrıca yerleşik sermaye yapısı ve güçlü iş ağlarının büyük ölçüde İstanbul merkezli yürütüldüğünü ifade etti.

Taşkent, "İstanbul girişimcilik ekosisteminde aktif kuluçka merkezleri, hızlandırma programları, girişim sermayesi fonları, melek yatırım ağları, kitle fonlama platformları, kamu kurumları, üniversiteler ve Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), teknoparklar ve TEKMER'ler, kurumsal şirketler, iş dünyası kuruluşları, ortak çalışma alanları ve girişimcilik toplulukları gibi 11 ayrı kategoride 330'un üzerinde aktörü 'Start in İstanbul' platformunda bir araya getirdik. Bu sayı her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca İstanbul'un küresel girişimcilik sahnesindeki konumunu güçlendirmeye yönelik stratejiler ile uluslararası işbirliklerini artırma hedefleri paydaşlarla paylaşıldı.