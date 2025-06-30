İstihdamda Olumlu Gelişmeler: 100 Bin Kişi Daha İşe Girdi

İstihdamda Olumlu Gelişmeler: 100 Bin Kişi Daha İşe Girdi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mayıs ayında istihdamın 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin kişiye ulaştığını açıkladı. İşsizlik oranı ise %8,4'e gerileyerek olumlu bir seyir izliyor.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdam destekleyici politikalarımızın olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. Mayısta istihdam sayısı 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin kişiye, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49'a ulaştı" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs 2025 dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Işıkhan, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz işgücü verilerinde de olumlu seyri devam ettiriyor. Son 25 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranı; bu yılın mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. 69 bin kişi azalan işsiz sayısı; 2 milyon 972 bin kişiye geriledi. Genç nüfusta da azalan işsizlik oranı, aynı dönemde 0,3 puan gerileyerek yüzde 15,4 oldu. İstihdam destekleyici politikalarımızın olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. İstihdam sayısı aynı dönemde 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin kişiye, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49'a ulaştı. İşgücü piyasasında yaşanan değişimleri ele alarak çalışma hayatını güçlendirmek için uyguladığımız temel politikalarımız sayesinde işgücümüz aynı dönemde bir önceki aya göre 31 bin kişi artarak 35 milyon 491 bin kişiye ulaştı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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