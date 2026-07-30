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İstihdam ve mesleki eğitim zirvesi

İstihdam ve mesleki eğitim zirvesi
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Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordinesinde 2026 yılı üçüncü olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Toplantısı yapıldı.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordinesinde 2026 yılı üçüncü olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Toplantısı yapıldı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında Snow Dora Otel Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın katıldı. Toplantı, Vali Aydın Baruş'un açılış konuşmasıyla başladı. Ardından, İŞKUR Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu tarafından 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde yapılan faaliyetler hakkında kurula bilgi sunuldu.

Gündem maddeleri doğrultusunda şehir istihdamına ivme katacak projeler değerlendirildi. Toplantıda; engelli ve eski hükümlü kendi işini kurma hibe desteği projeleri, Türk Eczacılar Birliği ile Mesleki Eğitim Kursları Düzenlenmesine İlişkin Genelge ve Basın İlan Kurumu ile imzalanan Aktif İşgücü Hizmetleri İş Birliği Protokolü hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitim planına yeni meslekler dahil edildi

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında ayrıca, 2026 Yıllık Eğitim Planında yer almayan basın yayın sektörü ağırlıklı meslekler ile eczacı yardımcılığı pozisyonlarının plana dahil edilmesi görüşülerek İİMEK onayına sunuldu. Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP), Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdama Yönlendirilmesi işlemleri, İUP ve TYP programları da toplantının önemli gündem başlıkları arasında yer aldı. Program, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sunumu ve DABİS çalışmaları hakkındaki bilgilendirmelerin ardından, bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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