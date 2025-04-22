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İstihdam ve mesleki eğitim masaya yatırıldı

İstihdam ve mesleki eğitim masaya yatırıldı
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İMEK 2025 Yılı 2. Olağan Toplantısı ETSO'da gerçekleştirildiErzurum İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK), 2025 yılı 2. olağan toplantısını ETSO ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

İMEK 2025 Yılı 2. Olağan Toplantısı ETSO'da gerçekleştirildi

Erzurum İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK), 2025 yılı 2. olağan toplantısını ETSO ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda, İŞKUR'un 2025 ilk çeyrek faaliyetleri, Gençlik Programı, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP), Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP), İşgücü Piyasası Araştırması (İPA), Suriyelilerin dönüş sürecinin işgücü piyasasına etkileri, 25-26 Nisan 2025 tarihlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Erzurum'da düzenlenecek KUDAKAF 2025 hakkında bilgilendirme yapıldı.

Soru-cevap bölümüyle tamamlanan toplantı, istihdam ve mesleki eğitime dair önemli gündem maddelerine ev sahipliği yaptı. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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