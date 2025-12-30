Tezel: 'İşverenlere yönelik SGK prim teşviki bir yıl uzatıldı'

Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. (GASBEM) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, gençleri, kadınları ve mesleki yeterlik belgesi sahibi çalışanları istihdam eden işverenlere yönelik SGK prim teşvikinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldığını söyledi.

Sürenin uzatılmasından memnuniyet duyduklarını kaydeden Bora Tezel, teşviklerle nitelikli istihdamın arttığını ve firmalara kolaylık sağlandığını belirterek, işverenleri sunulan imkanlardan faydalanmaya davet etti. Hem işveren hem çalışan penceresinden bakıldığında bu sürecin olumlu sonuçlarının olacağını kaydeden Tezel, "İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 10. maddesi kapsamında uygulanan teşvikle, belirlenen şartları sağlayan işçiler için işveren payına düşen primler teşvik süresi boyunca alınmayacak. Uzatılan destek işverenler için ciddi bir nefes alma alanı oluşturacak" dedi.

Teşvikten yararlanmak için bazı kriterlerin olduğuna dikkati çeken Tezel, "Kişinin son 6 aydır işsiz olması, kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi ve özel sektör işvereni olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Tezel, işverenlerin teşvik başvurularını, SGK'nın E-Bildirge uygulaması üzerinden yapabileceklerini ifade ederek, uygulamanın cinsiyet, yaş, Mesleki Yeterlilik Belgesi gibi kriterlere bağlı olarak yararlanma süresini belirlediğinin altını çizdi. Teşvik süresinin 54 aya kadar çıkabildiğine işaret eden Bora Tezel, "Teşvik süresi işçinin yaşı, cinsiyeti ve mesleki yeterlik belgesi durumuna göre değişiyor. 29 yaş üstü İŞKUR'a kayıtlı erkekler 6 ay, 18 yaş üzeri kadınlar ve 18-29 yaş arası erkekler 24 ay, İŞKUR'a kayıtlı işsizler için süre 30 ay, Mesleki ve Teknik Okul ya da İŞKUR kursu mezunları için 42 ay, Mesleki Yeterlik Belgesi bulunan ve İŞKUR'a kayıtlı olan genç veya kadınlar için 54 ay, İŞKUR'a kayıtlı olmayanlar için 48 ay olarak veriliyor" şeklinde konuştu.

Ortalama işçi sayısına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Tezel, "İlave istihdam şartı gereği işçi sayısının son 6 aylık ortalamanın altına düşmemesi gerekiyor. Örneğin son 6 ay ortalaması 5 olan bir işletmede, teşvikten yararlanmak için yeni işçi 6'ncı kişi olarak istihdam edilmelidir" ifadelerine yer verdi.

Teşvik süresinin uzatılmasının hayırlı olmasını dileyen Bora Tezel, "GASBEM' olarak nitelikli işgücünün sanayiye kazandırılması hedefiyle çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. 7/24 işletmelerimizin yanındayız ve her konuda destek olmaya hazırız. İşverenlerimiz teşviklerden faydalanmak için bizlerle iletişime geçebilir ve süreci birlikte yürütebiliriz" diye konuştu. - GAZİANTEP