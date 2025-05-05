İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

Memur ve memur emeklisi için ilk dört aylık enflasyon farkı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamıyla netleşti. TÜİK rakamlarına göre, enflasyon aylık bazda yüzde 3 arttı, yıllık bazda da 37,86 olarak gerçekleşti.

İLK DÖRT AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşmeye göre 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 zam alacak. Ancak enflasyonun bu oranı aşması durumunda fark da maaşlara yansıtılacak. İlk dört ayda bu fark oluştu. Nisan ayı enflasyonunun yüzde 3 olarak açıklanmasıyla Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan dört aylık dönemdeki enflasyon verileri sonucunda, memurlar %12,29 oranında zam alacaklar. Bu zam oranı, memurların mevcut maaşlarına doğrudan uygulanacak. Şu ana kadar memur zammı yüzde 12.29 olurken, enflasyon farkı yüzde 6.94 olarak kayıtlara geçti.