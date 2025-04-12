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İşte rekorlar kıran altında son durum

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Küresel risklerin artması altın fiyatlarına yaradı. Yaklaşık 2 haftalık durgunluk ve ardından geri çekilmenin ardından fiyatlar yeniden rekor kırdı. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda gram altın kuyumcularda 4036 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarında hızlı değişimler yaşandığı bir hafta geride kaldı. Son dönemde ardı ardına rekorlar kıran kıymetli maden küresel ticaret savaşlarının etkisiyle büyük bir kayıp yaşadı. Bu kayıp kısa sürerken cuma günü yeni rekorlarla adından söz ettiren altında hafta sonu kapalı piyasada kuyumcularda alım satım yapılıyor.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın piyasasındaki hareketlilik ve bu hareketliliğin neden olduğu değişikliklerin ardından kuyumcularda gram altın 3957 liradan alınırken 4036 liradan satılıyor. Has altın 3977 liradan alınırken 4024 liradan satılıyor. Yeni çeyrek altın 6484 liradan alınırken 6597 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın 6456 liradan alınıp 6564 liradan satılıyor.

ESKİ VE YENİ GRAM ARASINDA 40 LİRA FARK VAR

Yeni yarım altın 12 bin 968 liradan alınırken 13 bin 189 liradan satılıyor. Eski yarım altın 12 bin 928 liradan alınırken 13 bin 129 liradan satılıyor. Yeni tam altın 25 bin 856 liradan alınırken 26 bin 238 liradan satılıyor. Eski tam altın 25 bin 657 liradan alınırken 26 bin 57 liradan satılıyor.

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İşte rekorlar kıran altında son durum
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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