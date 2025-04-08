İşte mart ayında en çok kazandıran yatırım aracı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde %4,42, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,83 oranlarıyla Euro'da gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %2,90, BIST 100 endeksi %1,66, mevduat faizi (brüt) %1,27 ve Amerikan Doları %0,64 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,90 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %2,31, BIST 100 endeksi %1,08, mevduat faizi (brüt) %0,69 ve Amerikan Doları %0,07 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %2,46 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

KÜLÇE ALTIN YILLIK BAZDA YÜZDE 10,90 KAZANDIRDI

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,05 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %4,95, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,40 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %13,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,83 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise %11,77 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %22,20, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,28 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %12,70 ve DİBS %6,18 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %6,23, Euro %6,79 ve BIST 100 endeksi %8,70 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) %0,78 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %5,05, Amerikan Doları %16,14, Euro %16,65 ve BIST 100 endeksi %18,35 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.