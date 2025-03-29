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İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları
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Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu. Yatırımcılarına yüksek kar oranları sunan bu yatırım araçları, haftanın en çok tercih edilenleri arasında yer aldı. Yatırım dünyasında hareketli bir hafta geride kalırken, kazançlı çıkan yatırım araçları yatırımcıların yüzünü güldürdü.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,80 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,01, avro/TL yüzde 0,53 azalış, altının gram fiyatı ise yüzde 2,15 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.872,75 puanı ve en yüksek 9.830,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 6,80 üstünde 9.659,48 puandan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,15 artışla 3 bin 750 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,13 yükselişle 25 bin 375 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 6 bin 152 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,10 artarak 6 bin 281 lirayayükseldi.

DOLAR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 azalarak 38,0100 liraya, avro yüzde 0,53 azalışla 41,1260 liraya indi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,51, emeklilik fonları yüzde 0,92 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,40 ile "para piyasası" fonları oldu.

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Kaynak: AA / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

%10 değer kaybetmiş borsa %6 değer kazanarak başı mı çekmiş yani! Hepsi birer oyun. Paranızı faize yatırın elinize geçecek olan net getiriye bakınız. Düştü, kalktı düşünmeniz olmaz. Faiz artacaktır zaten bu ay ki enflasyonu en az % 8 aciklamak zorunda kalacaklar. Hep açıkladıkları 1/4 oranına denk geldiği için ancak.

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