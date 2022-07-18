İstanbulkart'a yüzde 71, turistlerin kullandığı anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı - Haberler

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İstanbulkart'a yüzde 71, turistlerin kullandığı anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Ekonomi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbulkart'a yüzde 71, turistler tarafından kullanılan anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte İstanbul'da ulaşıma yapılan zamlar deyim yerindeyse vatandaşın belini büktü. Bu olayın yankıları sürerken bir zam haberi daha geldi.

İSTANBULKART'A YÜZDE 71 ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbulkart'a yüzde 71, turistlerin kullandığı anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı. Buna göre, kişisel kart 35 TL'den 60 TL'ye, anonim kart 25 TL'den 50 TL'ye çıkarıldı.

"UCUZ ULAŞIM" VAADİNİN YERİNİ ZAMLAR ALDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimden önce yaptığı açıklamada, İstanbul'da hane halkı giderlerinin en büyük paylardan birini ulaşım masraflarının oluşturduğunu söyleyerek, "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak" vaadinde bulunmuştu. Ancak ekonomideki dalgalı seyir ve akaryakıt fiyatlarındaki fahiş yükselişle birlikte İmamoğlu'nun bu vaadinin yerini zamlar aldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

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