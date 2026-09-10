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İstanbul’un inovasyon ekonomisine 300 Milyon Tl’lik destek

İstanbul’un inovasyon ekonomisine 300 Milyon Tl’lik destek
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren İstanbul Kalkınma Ajansı, innovatif endüstriler alanındaki projelere 5 milyon TL ile 20 milyon TL arasında mali destek sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren İstanbul Kalkınma Ajansı, innovatif endüstriler alanındaki projelere 5 milyon TL ile 20 milyon TL arasında mali destek sağlayacak. Programın toplam bütçesi 300 milyon TL olarak açıklandı.

İstanbul'un innovatif endüstriler ekosistemini geliştirmeyi ve kentin innovatif kimliğini uluslararası alanda daha görünür hale getirmeyi amaçlayan program kapsamında toplam 300 milyon TL kaynak ayrıldı. Desteklenmeye hak kazanan her projeye 5 milyon TL ile 20 milyon TL arasında mali destek verilecek.

Türkiye'deki innovatif istihdamın yüzde 40'tan fazlasının İstanbul'da bulunduğu, ulusal innovatif ekonomi cirosunun yaklaşık dörtte üçünün de kentte üretildiği belirtildi. Programla yeni üretim ve istihdam imkanlarının oluşturulması, paydaşlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve innovatif sektörlerin ekonomik katkısının artırılması hedefleniyor.

İki öncelikli alana destek

Programın ilk önceliği kapsamında innovatif sektörlerin üretim kapasitesini artıracak yenilikçi, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir altyapılar, platformlar, iş modelleri ve hizmetler desteklenecek. Kültürel mirasın yeni teknolojilerle geleceğe taşınması ve geleneksel üretimin çağdaş tasarımlarla buluşturulması da bu kapsamda değerlendirilecek.

İkinci öncelik ise İstanbul'un innovatif şehir kimliğinin güçlendirilmesine yönelik projeleri kapsayacak. Park, meydan ve sahil alanlarının innovatif tasarımlarla yeniden işlevlendirilmesi, uluslararası sanatçı programları, müze ve tarihi alanlarda genişletilmiş gerçeklik uygulamaları ile atıl binaların üretim merkezlerine dönüştürülmesi desteklenecek çalışmalar arasında yer alacak.

Son başvuru tarihi 4 Aralık

Başvurular yalnızca Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 4 Aralık 2026 olarak belirlenirken, projelerin uygunluğuna bağımsız değerlendiriciler karar verecek.

Çağrı rehberi ve programa ilişkin ayrıntılı bilgilere [İstanbul Kalkınma Ajansı'nın internet sitesinden](https://www.istka.org.tr) ulaşılabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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