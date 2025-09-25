İstanbul Turizm Fuarı: Türkiye'nin Turizmdeki Yeri Vurgulandı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya gibi İstanbul'un dünya turizminde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Her zaman söylüyorum, dünyada G-7, G-20 var, turizmin de T-7'si olsaydı Türkiye ilk 5 sırada bunun içerisinde olacaktı." dedi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı (ITF) 2025, 296 katılımcı firma ve 50 ülkeden turizm profesyoneliyle sektörün buluşma noktası oldu.

Etkinliğin açılışında konuşan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, bu tarzda mükemmel turizm fuarlarına ihtiyaç olunduğunu belirterek, turizm fuarlarına hep birlikte ve çok ciddi olarak sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Kavaloğlu, İstanbul Turizm Fuarı'nın dünya çapında bir fuar haline geleceğini düşündüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Biz insana hizmet eden bir sektörüz. Bu anlamda yüz yüze görüşmelerin, yüz yüze bulunmanın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu fuarın ülkemizin pazarlamasında çok değerli olduğunu düşünüyorum. Antalya gibi İstanbul dünya turizminde çok önemli bir yere sahip. Her zaman söylüyorum, dünyada G-7, G-20 var, turizmin de T-7'si olsaydı Türkiye ilk 5 sırada bunun içerisinde olacaktı. Bizler çok zor bir mesleği dirayetle icra eden bir ekibiz. Bu anlamda siz değerli paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, çünkü artık hiçbir yol kolay değil. Önümüzdeki yıl da kolay olmayacak. Kolay olmayacak zamanlarda pazarlamanın etkili kullanılması çok önemli. Birlikte olmamız çok önemli. Dolayısıyla bu birlikteliği de ayrıca çok önemsediğimi sizlerle paylaşmak istiyorum."

"Taşın altına elini koyan fuar şirketlerini desteklememiz gerekir"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Eker ise her alanda olduğu gibi fuarcılık sektörünün de değiştiğini belirterek, çağın insana değil, insanın çağa ayak uydurması gerektiğini ifade etti.

Eker, fuarcılığın kamu veya özel sektörün tek başına yapacağı bir iş olmadığını vurgulayarak, "Bu nedenle taşın altına elini koyan fuar şirketlerini desteklememiz gerekir. Kamusal bir görev yapıyorlar. Bu anlayışla TÜRSAB olarak İstanbul Turizm Fuarı'na sponsor olmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.

Turizmin önemine dair herkesin hem fikir olduğuna dikkati çeken Eker, "Bu önemli sektörümüzün bilişim şirketlerinde olduğu gibi her türlü teşviki hak ettiğini düşünüyor ve destek taleplerimizi yeniliyoruz. Turizm işletmeleri dijitalleşmesi için teşvik edilmeli, bu alanda yol gösterilmelidir. Turizm hizmetlerinde standartlar verilmeli, bu standartların denetlenmesi gerekmektedir." dedi.

Eker, turizmin ana unsurunun insan olduğunu belirterek, sorunların yasal düzenlemeler yapılmadan çözümünün mümkün olmadığını ve doğru yasal düzenlemeler için kamu, birlik ve derneklerin daha fazla bir araya gelmesinin gerektiğini söyledi.

Fuar, çeşitli oturumların ardından yarın sona erecek.